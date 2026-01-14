Илон Маск предсказал мировой отказ от пенсий

14 января 2026, 19:10

Маск: Пенсионные накопления станут неактуальными в ближайшие 20 лет

Фото: iStock/PIKSEL

Формат накоплений на старость потеряет свою актуальность в ближайшие 20 лет. В итоге мир откажется от пенсий, такое предсказание сделал американский миллиардер Илон Маск, передает издание Business Insider.