Илон Маск предсказал мировой отказ от пенсий
Формат накоплений на старость потеряет свою актуальность в ближайшие 20 лет. В итоге мир откажется от пенсий, такое предсказание сделал американский миллиардер Илон Маск, передает издание Business Insider.
По словам Маска, уже более ста лет накопление средств на пенсию было одной из главных задач людей, но в скором времени эта цель перестанет быть столь значимой. Благодаря научным достижениям в области искусственного интеллекта, энергетики и робототехники, люди смогут больше не беспокоиться о пенсии.
Предприниматель уверен, что инновации в будущем повысят производительность, что приведет к увеличению доступных ресурсов и, как результат, к повышению доходов для всех. Однако он также отметил, что путь к этой перспективе будет сложным.
