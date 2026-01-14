В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

14 января 2026, 18:19

Депутат Пахомов: Передача денег УК за расчистку снега может считаться подкупом

Фото: Медиасток РФ

Непосредственная передача денег представителю управляющей компании (УК) за дополнительную расчистку двора от снега не является взяткой, но может расцениваться как коммерческий подкуп. Об этом россиян предупредил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет «Газета.Ru».