В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега
Непосредственная передача денег представителю управляющей компании (УК) за дополнительную расчистку двора от снега не является взяткой, но может расцениваться как коммерческий подкуп. Об этом россиян предупредил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет «Газета.Ru».
Эксперт подчеркнул, что управляющая компания обязана регулярно очищать территорию от снега и наледи, следуя графику, указанному в договоре управления. В случае неудовлетворенности качеством услуг, жильцы имеют право запросить дополнительную уборку.
Для этого необходимо официально обратиться в УК, что позволит избежать проблем. Однако, если гражданин передает денежные средства должностному лицу УК напрямую, минуя кассу, это может быть расценено как коммерческий подкуп, заключил Пахомов.
