Россиянам рассказали, как получить компенсацию за падение на неочищеном тротуаре

14 января 2026, 18:43

Фото: Istock/Astrid860

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как получить компенсацию, если человек упал на нечищеном тротуаре. По его словам, за безопасность городских пешеходных зон отвечает местная администрация. Если инцидент произошёл во дворе дома, ответственность несёт управляющая компания или ТСЖ.





В беседе с «Газетой.Ru» Бондарь пояснил, что для успешного иска нужно зафиксировать происшествие. Эксперт советует сразу вызвать скорую, чтобы медики зарегистрировали место и время в документах.

«Если есть силы, попробуйте снять на телефон состояние покрытия под ногами: лёд, отсутствие песка и ближайшие ориентиры. Свидетели тоже могут помочь, поэтому стоит записать номера телефонов прохожих, которые видели момент вашего падения. Медицинское освидетельствование как отдельная процедура желательно», — добавил Дмитрий.