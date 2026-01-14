В Подмосковье работу ряда автобусов на Крещение продлят до трёх часов ночи

14 января 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Несколько автобусных маршрутов, ведущих к храмам и купелям в Московской области, будут работать в праздник Крещения до трёх часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Изменение расписания коснётся 66 маршрутов, в том числе автобуса №32, на котором можно доехать до Рождества Христова в Истре, и автобуса №45 — до церкви Преображения Господня в Больших Вязёмах.





«Все автобусы, которые будут задействованы в транспортной работе в ночь на 19 января, пройдут предрейсовый контроль. Для водителей проведут дополнительный инструктаж по работе и соблюдению правил дорожного движения», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.