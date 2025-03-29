Илон Маск продал соцсеть Х своему собственному стартапу в области ИИ xAI

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Американский предприниматель, миллиардер, а с недавних пор ещё и государственный деятель Илон Маск продал принадлежавшую ему социальную сет Х (бывший Twitter). Новым владельцем соцсети стало другое детище эксцентричного бизнесмена стартап — xAI, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ).
В ходе сделки социальную сеть оценили в 33 миллиарда долларов без учёта долга, сообщает РБК. Интересно, что Twitter Маск приобрёл в 2022 году за 44 миллиарда долларов. Что касается стартапа xA, то его стоимость, по оценкам экспертов, составляет 80 миллиардов долларов.
Он считает, что эта сделка поможет раскрыть огромный потенциал, так как объединит передовые возможности и опыт xAI в сфере искусственного интеллекта с огромным охватом аудитории, которой обладает соцсеть Х.
По мнению американских СМИ, Илон Маск пытается утвердиться в качестве лидера в области всего, что связано с искусственным интеллектом, и в этом также заинтересована администрация Белого дома.
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«Будущее xAI и X тесно связано», — написал Маск, комментируя продажу одного своего актива другому.
Он считает, что эта сделка поможет раскрыть огромный потенциал, так как объединит передовые возможности и опыт xAI в сфере искусственного интеллекта с огромным охватом аудитории, которой обладает соцсеть Х.
По мнению американских СМИ, Илон Маск пытается утвердиться в качестве лидера в области всего, что связано с искусственным интеллектом, и в этом также заинтересована администрация Белого дома.
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Александр Бойцов