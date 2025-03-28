Маск спрогнозировал мирное соглашение между Россией и Украиной

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Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск считает, что конфликт между Россией и Украиной завершится заключением мирного соглашения. Его слова приводит Fox News.
По его словам, люди, которые не хотят договариваться с Москвой, не предлагают ничего взамен. Предприниматель подчеркнул, что во многом завершению конфликта будут предшествовать усилия американского лидера Дональда Трампа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова