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Илон Маск объявил о желании урезать расходы правительства США на 1 триллион долларов, указав на неэффективное использование средств. По его мнению, бюджет можно сократить с 7 до 6 триллионов. Эту информацию передает РИА Новости.
Предприниматель уверен, что ведомства допускают серьёзные промахи в тратах.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ.
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«Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за 10 тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались», — привел пример американский предприниматель.Маск подчеркнул, что такие случаи не единичны. Ведомства регулярно расходуют деньги на проекты, не приносящие пользы.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ.
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Мария Моисеева