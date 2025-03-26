Трамп заявил, что боится возможностей искусственного интеллекта

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Президент США Дональд Трамп признался, что его пугают возможности искусственного интеллекта. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.
«Это (искусственный интеллект) немного пугает. Это революция, и все, у кого есть деньги, участвуют в ИИ. Они все хотят войти в ИИ», — сказал Трамп.
Несмотря на свои страхи президент отметил, что возможности ИИ являются совершенно потрясающими.
Помимо этого Трамп высказался о миллиардере Илоне Маске, который сейчас исполняет обязанности куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства. По мнению главы государства, Маск является патриотом, трудящимся во благо США. К тому же Трамп назвал миллиардера четным человек, так как за все время он ни разу не просил одолжений у президента, хотя имеет на это полное право.
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Иван Мусатов