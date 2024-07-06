Илон Маск рассказал, чем опасен WhatsApp

Фото: istockphoto/Claudia Nass
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сегодня, 6 июля, заявил об опасности использования мессенджера WhatsApp от корпорации Meta Platforms* в области защиты личных данных пользователей. Об этом предприниматель написал в ответ на один из комментариев в социальных сетях.
Маск отреагировал на обсуждение сквозного шифрования в чатах мессенджера, которые якобы полностью защищает переписку. Один из пользователей обратил внимание, что люди могут увидеть в интернете рекламу, которую тематически связана с предметом обсуждений в их чатах. В ответах его комментарий поддержал Илон Маск.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Apple пришлось удалить из китайского сегмента App Store мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, которая принадлежат Meta Platforms* по требованию властей КНР из соображений национальной безопасности.
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*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
«WhatsApp вообще не является безопасным», – написал миллиардер.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Apple пришлось удалить из китайского сегмента App Store мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, которая принадлежат Meta Platforms* по требованию властей КНР из соображений национальной безопасности.
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*Деятельность корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Данил Пономарев