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Илон Маск призвал распустить ФБР

Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпстина о торговле несовершеннолетними
06 июля 2024, 09:45
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

Американский бизнесмен, создатель Tesla Илон Маск призвал упразднить ФБР из-за скандального дела финансиста Джеффри Эпстина.


«Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпстина. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент», — высказался Маск на своей странице в социальной сети X.

Финансисту было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. После судебных разбирательств обвиняемого оставили под стражей, запретив выпускать под залог. Спустя недолгое время Эпстина обнаружили в тюремной комнате без сознания. По версии следствия, финансист покончил с собой.

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#илон маск
#преступление
#дети
#торговля
Рябков: в российской ядерной доктрине может быть некая конкретизация
06 июля 2024, 10:14

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

«Некая конкретизация» в российской ядерной доктрине может быть «через какое-то время» в условиях дальнейшей напряженности ситуации со стороны недружественных стран. Это допустил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — сказал Рябков журналистам издания «Международная жизнь».

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о проведении обсуждения о необходимости привести российскую ядерную доктрину в соответствие с современными реалиями.

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#россия
#ядерное оружие
#мид
#мид рф
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В Армении пройдут учения с участием американских военных
Минобороны Армении: армяно-американские военные учения пройдут с 15 по 24 июля
06 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных состоятся в Армении с 15 по 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Уточняется, что в учениях примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса. Цель учений заключается в повышении уровня слаженности войск, боеготовности армянских солдат и обмен передовым опытом.

Примечательно, что подобные маневры являются стандартными в рамках подготовки к миротворческим миссиям.

Ранее сообщалось, что порядка 250 тысяч долларов американское правительство планирует выделить на укрепление взаимодействия с студентами по обмену из Армении.

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#сша
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#правительство
#солдат
#армения
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Такер Карлсон рассказал, кто пытается остановить разрушение Украины
Такер Карлсон назвал Орбана лидером, пытающимся остановить разрушение Украины
06 июля 2024, 08:45

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины.
По словам Карлсона, любой, кто препятствует этому, «поддерживает зло». Российский лидер ранее сообщил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.

Стоит отметить, что мирные инициативы по Украине, предложенные российским президентом, не получили отклик от Запада. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, западные политики не проявляли интерес к данным мирным инициативам.

Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».

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#нато
#переговоры
#венгрия
#владимир путин
#такер карлсон
#россия
#украина
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На российском аэродроме испытали систему охраны с FPV-дронами
06 июля 2024, 08:01

Фото: iStock/NatureNow

Систему охраны инфраструктурных объектов с FPV-дронами испытали на одном из действующих российских аэродромов, об этом сообщил разработчик данного проекта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
«Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме. Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома», — объяснил Кузякин.

По его словам, тестовые испытания проходили с привлечением диспетчеров аэродрома, а также под прямым контролем руководителя полётов.

Кузякин подчеркнул, что специалисты ЦКБР уже провели обучение сотрудников аэродрома. В их задачи будет входить мониторинг объекта и физическое уничтожение вражеских целей как на земле, так и в воздухе.

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#бпла
#дрон
#аэродром
#испытания
#обучение
#специалисты
#мониторинг
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На выборах президента Ирана победил реформист Пезешкиан
МВД Ирана: победу на выборах президента одержал реформист Масуд Пезешкиан
06 июля 2024, 07:09

Фото: iStock/Fredex8

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана. Об этом проинформировало МВД Исламской Республики после подсчета всех голосов.
Уточняется, что за Пезешкиана проголосовали 16 миллионов 384 тысячи иранцев. За его оппонента Саида Джалили отдали голос 13 миллионов 538 тысяч граждан.

По словам официального представителя избирательного штаба исламской республики Мохсена Эслами, Пезешкиян, который стал девятым избранным президентом в истории современного Ирана, набрал 53,6% от общего числа голосов. Отмечается, что общее количество пришедших на выборы избирателей составило 49,8%.

Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

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#выборы
#иран
#политика
#избиратели
#мвд
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Политолог предрек развитие отношений России и Великобритании при новом премьере
Политолог Ордуханян: отношения РФ и Британии при Стармере не изменятся
06 июля 2024, 06:18

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Отношения между Россией и Великобританией вряд ли улучшатся при новом премьер-министре Кире Стармере, заявил политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что премьер-министр уже одобрил ежегодную помощь Киеву в размере трех миллиардов фунтов стерлингов.
По словам Ордуханяна, Стармер продолжит линию своего предшественника Риши Сунака в отношении конфронтации с Россией и поддержки Украины.

«У них немного расходятся мнения только по поводу Брексита. Лейбористы более лояльны, хотят дополнительных связей с Евросоюзом. В остальном – ничего не изменится», – сказал политолог.

При этом он отметил неразличимость партий в Великобритании.

Внутри страны, по словам собеседника издания, никаких особых изменений в политической и экономической жизни общества не предвидится.

«Что касается помощи Киеву, поставок оружия, то Стармер уже сказал, что одобряет ежегодную помощь Киеву в размер трех миллиардов фунтов в качестве субсидий. Да и Сунак, когда уходил, говорил, что полностью консолидирован с лейбористами относительно поддержки Украины», – резюмировал Ордуханян.

Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Соединенного Королевства. Он получил мандат на формирование кабинета министров от короля Карла III.

5 июля Лейбористская партия впервые победила на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 14 лет.

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#премьер-министр
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#россия
#политолог
#мнение
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В Финляндии рассказали об угрозе дефицита древесины
06 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии цены на древесину выросли до рекордного уровня, информирует канал MTV.
Такая ситуация сложилась в результате антироссийских санкций, которые запретили импорт дерева. На стоимость также повлияло увеличение инвестиций в лесоперерабатывающую промышленность.

Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предсказал, что цены останутся на высоком уровне в течение длительного времени.

«Древесины может не хватить на всех», – заключил он.

В январе было подсчитано, что к концу 2023 года общий объем поставок паллет из России за границу сократились на 47 процентов по сравнению с 2022 годом и достигли 950 тысяч тонн.

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#финляндия
#цены
#дерево
#россия
#санкции
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«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
06 июля 2024, 05:48

kremlin

Президент США Джо Байден пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства, сообщает ABC News.
«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», – сказал нынешний глава Белого дома.

При этом он выразил уверенность, что Господь не снизойдет.

Он добавил, что руководство Демократической партии в Палате представителей и Сенате просит его не уходить из гонки.

Ранее Байден пообещал победить на президентских выборах в ноябре, несмотря на неоднократные призывы отказаться от борьбы за этот пост.

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#сша
#джозеф байден
#президент
#выборы
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Байден заявил о наличии «планов преемственности»
Байден: существует план преемственности, но я веру в свои силы
06 июля 2024, 05:28

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил о существовании «планов преемственности», но подчеркнул, что он уверен в своих силах, поэтому сейчас он в этом не нуждается, передает пул Белого дома.
Главе государства задали вопрос относительно того, стоит ли позволить вести страну кому-то помоложе.

«Кстати говоря, у нас есть планы преемственности. Но зачем мне нужен план преемственности сейчас?» – сказал президент.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
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#сша
#выборы
#дональд трамп
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