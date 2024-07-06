Илон Маск призвал распустить ФБР

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Американский бизнесмен, создатель Tesla Илон Маск призвал упразднить ФБР из-за скандального дела финансиста Джеффри Эпстина.
«Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпстина. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент», — высказался Маск на своей странице в социальной сети X.
Финансисту было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. После судебных разбирательств обвиняемого оставили под стражей, запретив выпускать под залог. Спустя недолгое время Эпстина обнаружили в тюремной комнате без сознания. По версии следствия, финансист покончил с собой.
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Евгения Парфентьева