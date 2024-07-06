«Хороший вопрос»: что сказал Маск о президенте США

Фото: istockphoto/Jon Rehg
В Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях. Так предприниматель среагировал на материал издания The New York Times под названием «Нужен ли США президент?».
«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — написал Маск.
Обозреватели отметили, что вера в готовность нынешнего лидера Джо Байдена продолжать руководить страной рассеивается наподобие тумана. По утверждению некоторых защитников текущего главы Белого дома, согласно статье, страной руководит не один человек, а целая президентская команда.
По мнению американских СМИ, Байден потерпел фиаско в первые дебаты со своим оппонентом Дональдом Трампом, состоявшиеся в Атланте в ночь на 28 июня.
Читайте также:
Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Рябков: ответы России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально
Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве
Никита Кротов