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«Хороший вопрос»: что сказал Маск о президенте США

Маск: в Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента
06 июля 2024, 15:29
Фото: istockphoto/Jon Rehg

Фото: istockphoto/Jon Rehg

В Соединенных Штатах уже давно нет настоящего президента. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в социальных сетях. Так предприниматель среагировал на материал издания The New York Times под названием «Нужен ли США президент?».
«Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет», — написал Маск.

Обозреватели отметили, что вера в готовность нынешнего лидера Джо Байдена продолжать руководить страной рассеивается наподобие тумана. По утверждению некоторых защитников текущего главы Белого дома, согласно статье, страной руководит не один человек, а целая президентская команда.



По мнению американских СМИ, Байден потерпел фиаско в первые дебаты со своим оппонентом Дональдом Трампом, состоявшиеся в Атланте в ночь на 28 июня.

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#выборы
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#новости
Силовики изъяли оружие с патронами у пытавшихся захватить власть в Кыргызстане
06 июля 2024, 14:53

Фото: istockphoto/HStocks

Оружие в количестве 70 единиц с 255 тысячами боеприпасов изъяли силовики Кыргызстана у членов банды, планировавшей госпереворот в республике. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (республиканского парламента. — Прим. ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву», — прокомментировали в ведомстве.

Также у преступников найдены 200 комплектов формы МВД, более 30 бронежилетов, самодельные бомбы, экстремистская литература и два дрона.

Накануне республиканские силовики сообщили о предотвращении захвата власти в республике. В частности, пять человек собирались устроить беспорядки, а потом ликвидировать их участников.

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#мир
#киргизия
#криминал
#новости
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Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком
06 июля 2024, 14:50

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин является очень рациональным и разумным политиком, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров. Об этом сообщает Die Weltwoche.
Венгерский политик также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность главы российского государства. Орбан подчеркнул, что в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет базироваться на взаимном уважении.

Премьер добавил, что они оба до сих пор придерживаются данного принципа.

Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».

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#сотрудничество
#путин
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#переговоры
#венгрия
#виктор орбан
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Турция выступила за создание платформы мира для завершения конфликта на Украине
06 июля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/9parusnikov

Турция считает необходимым создать платформу мира для урегулирования и завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД Хакан Фидан на заседании совета Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. Он заявил, что в эту платформу должны быть широко вовлечены разные страны.
По словам Фидана, конфликт на Украине, который идет уже третий год, стал похож на прокси-войну, где в данный момент Москва и Киев используют широкое вооружение и демонстрируют более агрессивное поведение.

«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций», – отметил глава МИД Турции.
Ранее сообщалось, что Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Указывалось, что и.о. премьера страны Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.

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#мид
#страны
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#турция
#мир
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Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве
Франция ограничит помощь для Киева при победе «Национального объединения»
06 июля 2024, 13:40

Фото: istockphoto/SimonLukas

Помощь киевскому режиму ограничит Франция при победе на выборах «Национального объединения». Об этом журналистам CNN заявила лидер партии Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что новый руководитель правительства не даст отправить войска в зону боевых действий.
«Если Эммануэль Макрон (президент Франции) захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут», — сказала Ле Пен.

Второй тур выборов, определяющий политику Парижа, состоится уже завтра, 7 июля. После первого тура предвыборной гонки, где победила партия Ле Пен, в стране прошли протесты. Макронисты набрали 20,76% голосов избирателей, замкнув тройку лидеров.

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#мир
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#выборы
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Путин поздравил нового президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах
06 июля 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Поздравительную телеграмму новому президенту Ирана Масуду Пезешкиану отправил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал своему иранскому коллеге благополучия, а также крепкого здоровья. Президент РФ добавил, что отношения между государствами «носят дружественный, добрососедский характер».
«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — сказано в послании.

Пезешкиан победил в предвыборной гонке от реформаторского крыла. Новый руководитель пообещал улучшение отношений с западными странами и смягчение исполнения закона, предусматривающего обязательное ношение хиджаба.

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#россия
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#владимир путин
#новости
#выборы
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«Военная хроника»: в небе Черноморья снова дежурит американский беспилотник
06 июля 2024, 12:36

Фото: istockphoto/aapsky

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk снова дежурит в небе Черноморья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника». Как отметил источник, место в воздухе, где расположен дрон, изменилось. Аппарат находится неподалеку от воздушного пространства натовских стран и не приближается к крымскому полуострову.
Какие цели преследует беспилотник неизвестно, в прошлом месте один такой аппарат выдворили из воздушного пространства Черного моря.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате атаки на Приморско-Ахтарск. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети. В частности, атака пришлась на трехэтажный многоквартирный дом. Экстренные службы уже ликвидируют последствия удара.

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#россия
#бпла
#чёрное море
#новости
#сша
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Reuters: проект создания новой межконтинентальной ракеты США стал дороже на 81%
06 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Замена устаревших американских ядерных ракет с 2020 подорожала практически до 160 миллиардов долларов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщают журналисты Reuters.
«Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Также уточняется, что ценник на замену ракет Minuteman III вырос, приблизительно, на 65 миллиардов евро.

По данным информаторов Reuters, это «может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта», потому что увеличенные расходы давят на другие проекты. Упоминается проект Air Dominance по созданию истребителя следующего поколения.

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#мир
#сша
#оружие
#ракета
#новости
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Китайские военные прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку
Совместная антитеррористическая тренировка Китая и Белоруссии пройдет 8-19 июля
06 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместную антитеррористическую тренировку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале ведомства.
Тренировка состоится с 8 по 19 июля текущего года. Цель маневров заключается в обмене опытом, проведении слаживания белорусских и китайских подразделений, а также создании основы для дальнейшего развития отношений двух государств в области совместной подготовки войск.

Иных подробностей белорусское ведомство не уточнило.

Ранее сообщалось, что учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных состоятся в Армении с 15 по 24 июля. В них юудут участвовать военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и другие.

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#лукашенко
#белоруссия
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«Общественное»: Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании
06 июля 2024, 10:32

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Уточняется, что Залужный 3 июля уехал в Великобританию. Его уволили с должности главнокомандующего в феврале текущего года.

Пост Залужного занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки бывшего главнокомандующего не сообщалась, однако перед увольнением произошел серьезный конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.

Иных подробностей о предстоящей работе Залужного не приводится.

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