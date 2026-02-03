«Лицемерие на сцене»: Илон Маск жёстко прошёлся по Билли Айлиш после её речи на «Грэмми»

03 февраля 2026, 22:38

Илон Маск обрушился на Билли Айлиш из-за выпадов против ICE

Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)

Между Илоном Маском и Билли Айлиш вспыхнул новый публичный конфликт — на этот раз поводом стала политическая речь певицы на церемонии «Грэмми-2026». Об этом сообщает Super.





Получив награду в одной из главных номинаций — «Песня года», 23-летняя артистка решила использовать сцену не только для слов благодарности, но и для громкого политического заявления.



Айлиш резко высказалась в адрес американской иммиграционной службы ICE, затронув тему миграции и исторической ответственности США. По её словам, «никто не является нелегалом на украденной земле», а общество обязано продолжать протестовать и открыто высказываться против репрессивных институтов. Финалом речи стал провокационный лозунг с нецензурной лексикой, направленный непосредственно против ICE, который мгновенно разошёлся по соцсетям.



Такой выпад не остался без ответа. Илон Маск, который не раз вступал в заочные конфликты с артистами и публичными активистами, отреагировал в своём стиле — коротко и резко. В соцсети X миллиардер написал всего одну фразу.





«Она такая лицемерка!» — заявил он.