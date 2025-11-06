Пролет небесного тела озарил небо над Москвой

06 ноября 2025, 01:09

Москвичи заметили яркий болид в небе

Фото: istockphoto / VitaliyPozdeyev

Необычное астрономическое явление зафиксировали очевидцы в московском небе. Кадры сине-зелёного болида, пролетевшего над столицей, показал телеканал РЕН ТВ.