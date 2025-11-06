Пролет небесного тела озарил небо над Москвой
Необычное астрономическое явление зафиксировали очевидцы в московском небе. Кадры сине-зелёного болида, пролетевшего над столицей, показал телеканал РЕН ТВ.
Небесное тело прочертило яркую траекторию в южном направлении от Москвы. Его свечение продолжалось около четырёх секунд, после чего метеорит полностью сгорел в атмосфере.
Астрономы предполагают, что наблюдаемый объект мог быть частью метеорного потока Тауриды. Примечательно, что пик активности Южного потока Таурид приходился на ночь с 4 на 5 ноября 2025 года. На следующей неделе ожидается активность Северных Таурид, образованных из космической пыли астероида 2004 TG10.
Тауриды представляют собой ежегодный метеорный поток, доступный для наблюдения практически со всей территории Земли, кроме района Южного полюса.
Читайте также: