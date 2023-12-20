В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну

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До окончания десятилетия США планируют не только вернуть своих астронавтов на Луну, но и привлечь иностранных космонавтов.
Это решение, как сообщает РИА Новости, должно быть официально объявлено вице-президентом Камалой Харрис на заседании национального космического совета, назначенном на сегодня.
Согласно официальным заявлениям администрации США, возвращение астронавтов на Луну планируется в рамках миссии Артемида-3 к 2025 году. Однако по данным государственной контрольной службы, реальная дата этого события, скорее всего, будет отложена на более поздний срок — не раньше 2027 года.
Ранее Главное контрольное управление США информировало, что НАСА, вероятнее всего, не успеет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года. Предполагалось, что американцы выполнят высадку в рамках миссии Artemis 3 в 2025 или 2026 году, однако эти сроки могут быть пересмотрены.
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Согласно официальным заявлениям администрации США, возвращение астронавтов на Луну планируется в рамках миссии Артемида-3 к 2025 году. Однако по данным государственной контрольной службы, реальная дата этого события, скорее всего, будет отложена на более поздний срок — не раньше 2027 года.
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Артем Кузьмин