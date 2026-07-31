Илон Маск сравнил наплыв мигрантов в Испании с фильмом про зомби

31 июля 2026, 19:05

Илон Маск предрек крах госбюджета Испании из-за наплыва мигрантов

Фото: iStock/shakzu

Американский предприниматель Илон Маск предрек крах госбюджета Испании из-за миграционного кризиса и сравнил происходящее в стране с фильмом «Война миров Z». Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети X.





Бизнесмен подчеркнул, что неконтролируемая миграция в автономном испанском городе Сеута, расположенном на северном поебержье Африки, напоминает зомби-апокалипсис.

«Если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию», — написал глава SpaceX.