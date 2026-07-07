Илон Маск назвал режиссёра Нолана «червём» и обвинил его в осквернении Гомера

07 июля 2026, 03:46

Илон Маск (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с резкой критикой трейлера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети X.