Илон Маск назвал режиссёра Нолана «червём» и обвинил его в осквернении Гомера
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выступил с резкой критикой трейлера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети X.
В своём посте предприниматель использовал жёсткие формулировки. Он обозвал режиссёра «червём», который «пресмыкается» ради «Оскара», а также заявил, что Нолан включает в картины элементы, отвечающие принципам воук‑политики (то есть идеям социальной справедливости). По мнению Маска, подобная трактовка оскверняет наследие древнегреческого поэта Гомера.
Такая реакция последовала в ответ на публикацию блогера Homer Pavlos. Тот охарактеризовал финальный трейлер «Одиссеи» как «самый позорный момент в карьере Нолана».
Напомним, режиссёр экранизировал поэму Гомера. Лента расскажет о странствиях мифологического героя Одиссея, возвращающегося домой после Троянской войны. Нолан назвал проект самой масштабной своей работой. Мировая премьера картины запланирована на 17 июля.
Читайте также: