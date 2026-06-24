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Илон Маск пробыл первым в мире триллионером менее двух недель

Илон Маск перестал быть триллионером, его состояние упало до 957 миллиардов долларов
Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анна Раткогло)

Состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось до 957 миллиардов долларов, и он перестал быть триллионером. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, для некоторых — с учётом соотношения капитализации к EBITDA или цены к прибыли на акцию.

Триллионером основатель компаний Tesla и Space X пробыл менее двух недель. Напомним, что в середине июня капитал Илона Маска превысил триллион долларов. Это случилось в первый день торгов после IPO SpaceX. Однако, согласно последней информации, к сегодняшнему дню состояние предпринимателя уменьшилось на 118 миллиардов долларов.

Ранее юрист Александр Хаминский объяснил, почему нельзя самостоятельно возвращать перевод от незнакомца. Он также предупредил, что ни в коем случае нельзя использовать деньги, которые поступили на личный счет при столь странных обстоятельствах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

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