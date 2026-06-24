Илон Маск пробыл первым в мире триллионером менее двух недель

24 июня 2026, 05:08

Илон Маск перестал быть триллионером, его состояние упало до 957 миллиардов долларов

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Анна Раткогло)

Состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось до 957 миллиардов долларов, и он перестал быть триллионером. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).