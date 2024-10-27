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Илон Маск впервые прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США

Маск обвинил Байдена во лжи за слова о незаконной работе в США
27 октября 2024, 09:37
Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X впервые прокомментировал информацию о том, что он начал свой бизнес в США незаконно.
«Вот теперь его заботят мигранты», — так Маск прокомментировал слова нынешнего американского лидера о своей нелегальной работе.

Ранее издание Washington Post написало о том, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Согласно информации источника, поскольку Илон не поступил, то у него не было законных оснований оставаться в Америке. Позднее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «богатейший человек в мире является нелегальным работником».



По словам американского миллиардера, у него было разрешение вести деятельность в США.

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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября
Доцент Иванова-Швец: с 1 ноября пенсию увеличат гражданам, достигшим 80 лет
27 октября 2024, 08:02

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 ноября 2024 года на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает «Прайм».
По словам эксперта, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также на индексацию могут рассчитывать те лица, которые получили инвалидность 1 группы.

Иванова-Швец пояснила, что в текущем году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Таким образом, достигшие 80-летнего возраста пенсионеры с 1 ноября будут получать 16269,76 руб ежемесячно.

Уточняется, что прибавку смогут получить и те россияне, которые накануне обращались в Социальный фонд России за перерасчетом.

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В Госдуме рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
Депутат Чаплин рассказал о методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ
27 октября 2024, 07:42

Фото: iStock/Diy13

Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ. Об этом информирует РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что злоумышленники по телефону или в мессенджерах требуют оплатить несуществующий долг за услуги. По словам Чаплина, за последнее время жители Подмосковья стали жертвами подобного вида мошенничества.

Настоящие сотрудники ЖКХ никогда не будут запрашивать персональные данные и требовать срочную оплату по телефону, подчеркнул депутат. Он также призвал не поддаваться на преступные манипуляции и всегда перепроверять информацию.

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#подмосковье
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В России изменят порядок взыскания алиментов
Путин подписал закон о порядке взыскания алиментов после отмены приказа суда
27 октября 2024, 07:14

Фото: iStock/Bet_Noire

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который изменит порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних по причине отмены судебного приказа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе утверждается, что в случае отмены приказа суда по выплате алиментов истец может снова обратиться в судебную инстанцию и взыскать их за весь период, который был указан в отмененном приказе. До этого закона гарантия о том, что алименты будут взысканы за весь срок, отсутствовала.

Подписанный главой российского государства документ предоставляет возможность обжаловать решение суда об отмене приказа, если должник не смог представить свои возражения в установленный срок по уважительной причине.

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#дети
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Суд арестовал имущество фигуранта дела экс-замглавы таможенного управления ФТС
27 октября 2024, 05:27

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд в Москве арестовал имущество бывшего заместителя руководителя коммерческой компании Станислава Галлямова. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямов обвиняется в попытке подкупа бывшего заместителя главы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова и его супруги.

Утверждается, что при аресте у него были изъяты доли в различных счетах в российских банках, автомобили, квартиры, земельные участки и доли на еще один земельный участок и дом.

Ранее суд арестовал недвижимость сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* в России. Исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко** было возбуждено в январе 2024 года.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#арест
#уголовное дело
#фтс
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В Россию для животных начнут поставлять вакцины из Аргентины
27 октября 2024, 03:12

Фото: iStock/angelp

Российские компании начали переговоры с аргентинскими партнерами о поставках вакцин для животных. Об этом агентству ТАСС сообщил посол южноамериканской страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Дипломат подчеркнул, что Аргентина заинтересована в продаже сельскохозяйственной техники на российском рынке.

Он также отметил, что до сих пор обмены в этих областях происходили на частном уровне, поскольку конфликт на Украине заморозил обмены на государственном уровне.

Ранее Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Аргентина не получала приглашения на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. По его словам, если Буэнос-Айрес получит такое приглашение, он проанализирует его и примет решение.

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#аргентина
#брикс
#вакцины
#поставки
#животные
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В Петербурге выставили на продажу квартиру Ирины Болгар
«КП»: в Петербурге выставили на продажу квартиру Ирины Болгар
27 октября 2024, 00:08

Фото: iStock/fizkes

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге квартира Ирины Болгар, которая предположительно является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, выставлена на продажу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Издание утверждает, что в этом доме женщина провела свои детские и подростковые годы. Журналист охарактеризовал жилплощадь как «трущобы».

Ранее Ирина Болгар назвала Telegram совместно нажитым вместе с Павлом Дуровым имуществом.

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#павел дуров
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#telegram
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Россиянку задержали в ДНР за подготовку покушения на главу ГУФСИН
26 октября 2024, 23:53

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Донецке россиянку, которая готовила покушение на главу ГУФСИН России по Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ФСБ.
Отмечается, что с женщиной, проживающей в Волновахе, полгода назад связались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и дали задание ликвидировать сотрудника ГУФСИН. Затем россиянка проследила за потенциальной жертвой и собрала собственную взрывчатку с дистанционным управлением.

«Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике принимается процессуальное решение в отношении задержанной», – отметили в УФСБ.

Ранее ФСБ России задержала в Крыму 51-летнего мужчину как агента украинских силовых структур. По данным правоохранительных органов, россиянин связался с представителями украинской разведки по собственной инициативе.

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#фсб
#днр
#покушение
#украина
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Во Владимирской области запретили ношение никабов и хиджабов в школах
26 октября 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Alexey Emelyanov

Во Владимирской области запретили ношение никабов, хиджабов и другой религиозной одежды в школах. Соответствующие поправки в требования к одежде учеников внесло региональное министерство образования и молодежной политики, документ опубликован на портале правовой информации.
«Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)», — говорится в новом пункте документа.
Напомним, этим летом временный запрет на ношение никабов ввели в Карачаево-Черкессии и Дагестане.

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#запрет
#одежда
#закон
#глаза
#образование
#школа
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Спасенному от желудочного кровотечения мальчику вручили икону в Красногорске
26 октября 2024, 21:21

Спасенный мальчик Илья в Центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Спасенному от сильного желудочного кровотечения мальчику Илье вручили икону «Спас Нерукотворный» в Красногорске.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО, святыню ребенку передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Собор освятили сегодня после реставрационных работ, в 2024 году ему исполняется 500 лет.

Маленькому Илье спасли жизнь четыре бригады медиков, включая врача-эндоскописта Александра Иноземцева, который остановил кровотечение. В настоящее время пациенту становится лучше, он находится в Центре им. Л.М. Рошаля с мамой.

«Я верю, она станет символом надежды и скорейшего выздоровления. Желаю Илье крепкого здоровья и сил!» — приводятся в публикации слова губернатора МО Андрея Воробьева.
Ранее сообщалось, что предложили жителям Жуковского, и как это связано с благоустройством.

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