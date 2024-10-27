Илон Маск впервые прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X впервые прокомментировал информацию о том, что он начал свой бизнес в США незаконно.
«Вот теперь его заботят мигранты», — так Маск прокомментировал слова нынешнего американского лидера о своей нелегальной работе.
Ранее издание Washington Post написало о том, что Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, однако так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Согласно информации источника, поскольку Илон не поступил, то у него не было законных оснований оставаться в Америке. Позднее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что «богатейший человек в мире является нелегальным работником».
По словам американского миллиардера, у него было разрешение вести деятельность в США.
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