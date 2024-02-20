Илон Маск заблокировал аккаунт Юлии Навальной в соцсети Х*

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Соцсеть Х* приостановила действие учётной записи вдовы Алексея Навального** Юлии. Об этом стало известно 20 февраля.
Доступ к аккаунту Навальной ограничен, посмотреть публикации пользователи не могут. При посещении страницы указывается, что действие аккаунта приостановлено.
Отмечается, что X* приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают правила социальной сети. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. Сама Юлия Навальная пока никак не комментировала ситуацию.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось. После этого Юлия Навальная заявила, что продолжит дело супруга.
Читайте также:
Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве мужа
Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального**
В МИД России раскрыли, как смерть Навального* отразится на явке избирателей
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры
** Признан террористом и экстремистом на территории РФ
«Действие учётной записи приостановлено», — говорится в записи в аккаунте Юлии Навальной.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось. После этого Юлия Навальная заявила, что продолжит дело супруга.
Читайте также:
Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве мужа
Байден: США могут ввести новые санкции против России из-за смерти Навального**
В МИД России раскрыли, как смерть Навального* отразится на явке избирателей
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры
** Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Екатерина Шмакова