В МИД России раскрыли, как смерть Навального* отразится на явке избирателей

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В министерстве иностранных дел России оценили, как смерть оппозиционера Алексея Навального* повлияет на предстоящие выборы.
Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович предположил, что ситуация может отразиться на явке избирателей. Также смерть Навального может активизировать оппозицию в других странах.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.
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«То, что несистемная оппозиция за границей активизируется, я не сомневаюсь. Это может быть повлияет на количество тех, кто придет голосовать. Не знаю, в позитивном плане или отрицательном», — цитирует дипломата РИА Новости.
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Екатерина Шмакова