Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве мужа

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил Юлии Навальной на обвинения в убийстве её мужа Алексея*.
По словам официального представителя Кремля, это «абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства». Он добавил, что оставит это без комментариев, поскольку Юлия овдовела всего несколько дней назад.
Пескова также попросили прокомментировать слова Навальной о том, что родственникам не выдают тело её мужа. На что Песков ответил, что не знаком с этой историей.
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«Нет, мы оставляем это без комментариев. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства», — отметил Дмитрий Песков.
«Не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, то, опять же, это не что иное как голословные обвинения», — добавил он.Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.
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Екатерина Шмакова