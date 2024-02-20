Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

Tesla Motors/ РИА Новости
В Норвегии депутат Мариус Нильсен выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премю мира, сообщает The Daily Mail.
Депутат норвежской либертарианской партии прогресса Мариус Нильсен заявил, что выдвинул владельца соцсети X и основателя Tesla номинантом на Нобелевскую премию мира. Политик подчеркнул, что Маск достон этой награды за «непреклонную защиту свободы слова и возможности выражать свои взгляды» в «мире, который становится всё более полярным».
Нильсен также отдал должное космической спутниковой интернет-системе Маска Starlink, управляемой SpaceX. Он отметил, что использование Starlink на Украине позволяет бойцам «общаться, координировать и противостоять России » в разгар войны.
Нобелевская премия мира — это награда, ежегодно присуждаемая в Осло Нобелевским комитетом физическим лицам и организациям, которые, по их мнению, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется. Согласно уставу фонда, лауреаты избираются Норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.
В России Нобелевскую премию мира получали в разные годы Жорес Алфёров, Михаил Горбачёв, Андрей Сахаров, Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом).
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Нильсен также отдал должное космической спутниковой интернет-системе Маска Starlink, управляемой SpaceX. Он отметил, что использование Starlink на Украине позволяет бойцам «общаться, координировать и противостоять России » в разгар войны.
В России Нобелевскую премию мира получали в разные годы Жорес Алфёров, Михаил Горбачёв, Андрей Сахаров, Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом).
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Сергей Калугин