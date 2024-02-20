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Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира

20 февраля 2024, 19:54
Tesla Motors/ РИА Новости

Tesla Motors/ РИА Новости

В Норвегии депутат Мариус Нильсен выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премю мира, сообщает The Daily Mail.
Депутат норвежской либертарианской партии прогресса Мариус Нильсен заявил, что выдвинул владельца соцсети X и основателя Tesla номинантом на Нобелевскую премию мира. Политик подчеркнул, что Маск достон этой награды за «непреклонную защиту свободы слова и возможности выражать свои взгляды» в «мире, который становится всё более полярным».

Нильсен также отдал должное космической спутниковой интернет-системе Маска Starlink, управляемой SpaceX. Он отметил, что использование Starlink на Украине позволяет бойцам «общаться, координировать и противостоять России » в разгар войны.


Нобелевская премия мира — это награда, ежегодно присуждаемая в Осло Нобелевским комитетом физическим лицам и организациям, которые, по их мнению, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется. Согласно уставу фонда, лауреаты избираются Норвежским Нобелевским комитетом, назначаемым парламентом Норвегии.

В России Нобелевскую премию мира получали в разные годы Жорес Алфёров, Михаил Горбачёв, Андрей Сахаров, Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом).


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#мир
#илон маск
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Путин поручил оперативно обеспечить школы высокоскоростным интернетом
20 февраля 2024, 21:29

Фото: сайт Кремля

Президент России на совещании по реализации программы капремонта образовательных учреждений поручил оперативно обеспечить российские школы высокоскоростным интернетом.
По словам Путина, в России необходимо сформировать образовательную среду, которая сможет мотивировать детей идти вперед и стремиться к новым знаниям. Он также напомнил о необходимости дополнительного оснащения кабинетов физики, химии, биологии, информатики. Причем президент отметил, что оборудование должно быть преимущественно отечественного производства.

«Прошу в кратчайшие сроки завершить работу по обеспечению школ не просто интернетом, а именно высокоскоростным доступом во всемирную сеть, что позволяет поддерживать современные программы и цифровые продукты», - сказал российский президент.
#президент
#продукты
#оборудование
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Программы «Земский доктор/фельдшер» привлекли в Подмосковье более 2,3 тыс. медиков
20 февраля 2024, 21:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. медиков. В 2024 году в регионе для привлечение медработников по этим программам выделено 241,3 млн рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В Московской области программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 года и за это время успешно себя зарекомендовали. Благодаря программам в подмосковные деревни и сёла трудоустроились более 2,3 тыс. врачей и фельдшеров», – рассказал Брынцалов.
Он напомнил, что президент поручил продлить обе программы до 2030 года.
«В 2024 году для работы в сельской местности планируется привлечь ещё 210 врачей и 29 фельдшеров. На эти цели предусмотрено финансирование в объёме 241,3 млн рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов», – отметил спикер Мособлдумы.
Размер выплат по программам составляет до 1,5 млн рублей для врачей и до 750 тыс. рублей – для фельдшеров.

Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и обязуются проработать не менее пяти лет в сельской местности. Должности, по которым положена компенсация, можно найти на сайте подмосковного Минздрава.

Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно обратиться в отдел кадров медицинской организации.

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#программа
#социальная поддержка
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Путин: около 1 млн 800 тыс российских детей стали учиться в комфортных школах
20 февраля 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что уже более 1 млн 800 тысяч российских школьников начали учиться в обновленных школах в комфортных условиях.
«За два года в России приведено в порядок более четырех тысяч школ. Это означает, что боле 1 млн 800 тысяч российских школьников стали учиться в современных комфортных условиях. Причем особое внимание уделяем развитию материально-технической базы образования в сельской местности», — рассказал Путин на совещании по реализации программы капремонта школ.

По словам российского президента, именно это и является приоритетом программы. Кроме того, материально-техническая база образовательных учреждений обеспечит российских школьников равными возможностями получения образования.

При этом Путин отметил, что главное не число отремонтированных квадратных метров, а создание принципиально новых условий , в которых детям было бы удобно и интересно учиться. Поэтому, по мнению главы государства, в рамках программы капитального ремонта нужно не только обновлять инженерные системы и внешний облик образовательных учреждений, но и создавать единое пространство обучения.

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#база
#путин
#рф
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Путин: в РФ толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации
20 февраля 2024, 20:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране толерантно относятся к людям нетрадиционной ориентации, однако Россия ориентируется на традиционные ценности. Об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут — взрослые люди — как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает», — отметил глава государства.

Однако он особо подчеркнул, что детей данная тема вообще не должна касаться. Также Путин добавил, что Россия является государством, которое в первую очередь ориентируется на традиционные ценности.

Ранее Путин заявлял, что у России появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится с 2020 года по поручению Владимира Путина. В нём может принять участие каждый житель России, который готов поделиться со страной действительно полезным и уникальным проектом.

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#путин
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Пенсионер прорубил тоннель в сугробе, чтобы его жена-инвалид могла передвигаться
20 февраля 2024, 20:52

Фото: IStock/okugawa

В Татарстане 64-летний пенсионер прорубил лопатой тоннель в сугробах, чтобы его жена-инвалид могла передвигаться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Пара проживает в частном доме в деревне Маметьево. Пенсионерка перенесла две операции на позвоночник и с трудом передвигается. Недавно территорию жилища замело снегом настолько, что пробраться сквозь них было сложно.

Дочь обращалась к администрации Альметьевского района с просьбой помочь расчистить сугробы, но чиновники просьбу проигнорировали. Тогда 64-летний мужчина решил убрать снег самостоятельно. В результате он прорубил тоннель в огромном сугробе, чтобы его жена могла спокойно ходить. Вся работа заняла у мужчины около недели.

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#пенсионерка
#снег
#мужчина
#чиновники
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Открыта самая яркая и быстрорастущая черная дыра во Вселенной
20 февраля 2024, 20:38

Фото: ESO/M. Kornmesser

Астрономы из Национального университета Австралии совершили сенсационное открытие, обнаружив в созвездии Живописца самую яркую и быстрорастущую черную дыру, известную на сегодняшний день.
Сначала учёные приняли объект J0529-4351 за одну из звёзд Млечного Пути из-за его необычайной яркости в видимом диапазоне. Однако в прошлом году ученым удалось установить его истинную природу - это сверхмассивная чёрная дыра.

«Мы обнаружили самую быстрорастущую чёрную дыру, известную на сегодняшний день. Её масса равна 17 миллиардам Солнц, и она съедает («энергии, массой» - ред.) чуть больше Солнца в день. Это делает дыру самым ярким объектом в известной Вселенной», — рассказал астроном Австралийского национального университета (ANU) и ведущий автор исследования Кристиан Вольф
J0529-4351 находится на невероятном расстоянии от Земли — 12 миллиардов световых лет от Земли. Учёные поражены её ослепительной яркостью, которая в 500 триллионов раз превосходит яркость Солнца. Уникальность J0529-4351 заключается в том, что её излучение не искажается и не усиливается гравитационным полем других галактических ядер. Это является аномалией для такого типа объектов, поэтому астрономы предполагают, что чёрная дыра может находиться на определенной стадии своего развития или иметь необычное окружение.

Процесс поиска чёрных дыр требует огромных объёмов наблюдательных данных. Для их обработки астрономы используют модели искусственного интеллекта, помогающие идентифицировать и классифицировать различные космические объекты. Благодаря использованию этой технологии, учёные смогли обнаружить J0529-4351 и оценить ее удивительные свойства.

Открытие этой исключительно яркой и быстрорастущей чёрной дыры дает новые возможности для изучения поведения и эволюции этих загадочных космических объектов. Ученые планируют продолжить наблюдение за J0529-4351, чтобы больше узнать о её формировании и роли во Вселенной.

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#ученые
#астрономы
#космос
#австралия
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В Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга
20 февраля 2024, 20:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Законопроект о запрете продавать общие автомобили и иные виды личного транспорта без согласия супруга внесли в Госдуму.
Согласно законопроекту, для заключения сделки по распоряжению транспортным средством одним из супругов, обязательно необходимо письменное согласие от второго.

Речь идёт не только об автомобилях, но и о мотоциклах, снегоходах, мотовездеходах и других транспортных средствах.

Ранее сообщалось, что Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект о выделении дополнительного выходного дня родителям школьников 1 сентября, в День знаний. Изменения предлагалось внести в Трудовой кодекс РФ.

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#госдума
#автомобиль
#супруги
#продажа
#законопроект
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«Петербургский дневник»: ИИ не заменит петербуржцев
20 февраля 2024, 20:18

Фото: istockphoto.com/Aphithana Chitmongkolthong

Издание «Петербургский дневник» привёл рассуждения искусственного интеллекта о том, смогут ли новые технологии заменить горожан.
Отмечается, что, хотя, машинные технологии могут заменить многие профессии, связанные с рутинным трудом, творческое начало человека ИИ заместить не способен.

«В Петербурге навыки, которые делают человека неподменяемам, присутствуют на каждом шагу. Творческий потенциал жителей города воплотился в художественных выставках, спектаклях, книгах. Петербургский дух, сочетающий в себе интеллект и музыкальность, трудно передать машинам», — приводит «Петербургский дневник» текст ИИ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что во всех российских регионах, кроме новых субъектов, начали применять искусственный интеллект в медицине.

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#технологии
#профессии
#искусственный интеллект
#санкт-петербург
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В Подмосковье на экстренную социальную помощь выделили 420 млн рублей
20 февраля 2024, 20:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В бюджете Московской области заложено около 420 млн рублей на выплату экстренной социальной помощи. Такие данные привела министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации – например, если человек стал инвалидом, потерял работу или жильё в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия. Такую помощь можно получить раз в год», – сказала Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития региона, размер выплаты в трудной жизненной ситуации составит до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего – до 10 тысяч. В случае повреждения или утраты жилища будет выплачено до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч – на одиноко проживающего.

Услуга доступна в электронном формате. Подать заявление и подробнее узнать об услуге можно на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
#московская область
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