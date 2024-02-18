Маск согласился с тем, что в США распространяют ложную информацию о конфликте на Украине

"Точно" - ответил Маск в комментарии под публикацией.





Бизнесмен Дэвид Сакс в X написал, что "конфликт на Украине основан на лжи - лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится". В частности, официально заявляется, что Украина выигрывает войну, конфликт делает НАТО сильнее, при этом никакой возможности заключить мир нет. В то время как на самом деле, Украина проигрывает, конфликт делает НАТО слабее, а многочисленные возможности урегулировать ситуацию через переговоры были отвергнуты, считает Сакс.Ранее Маск высказывал мнение, что выделение очередной помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.Читайте также: