Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся слабее. Так он отреагировал на пост в соцсети X* о том, что пора прекратить огонь и начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.
«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днём становятся всё слабее", - отреагировал Маск.Читайте также:
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Екатерина Шмакова