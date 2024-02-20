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Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём

20 февраля 2024, 09:55
Фото: IStock/Виталий Тимкив

Фото: IStock/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся слабее. Так он отреагировал на пост в соцсети X* о том, что пора прекратить огонь и начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.

По мнению Илона Маска, мирный договор между странами нужно было заключить ещё в прошлом году. Тогда, по его мнению, можно было сохранить тысячи жизней, которые были отданы «ни за что».
«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днём становятся всё слабее", - отреагировал Маск.
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Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке
Генерал Кривонос: Бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой эвакуации
20 февраля 2024, 09:19

Фото: istock / Mariia Kokorina

Солдаты Вооруженных сил Украины оказывались в российском плену в Авдеевке по причине безуспешной эвакуации раненых с поля боя. Это произошло из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет ТАСС.

По мнению Кривоноса, время в Авдеевке было потеряно.

«То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене», — заявил отставной генерал.
Он также отметил, что командование должно заранее думать о том, как эвакуировать военнослужащих. Кривонос счел эту проблему системной в украинских войсках.

Ранее китайское издание Asia Times писало, что потеря Авдеевки может стать для Владимира Зеленского началом конца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#всу
#плен
#военные
#украина
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Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью
Губернатор Шапша: над Калужской областью сбили беспилотник
20 февраля 2024, 09:11

Фото: Istock/rancho_runner

Утром 20 февраля над Калужской областью был сбит беспилотник. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, беспилотное летательное средство было самолётного типа. Его заметили и сбили в Сухиничском районе. Для этого были задействованы российский силы противовоздушной обороны.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своём канале.
Напомним, накануне стало известно о сбитом беспилотнике в Брянской области. Как рассказали в российском министерстве обороны, дрон перехватили ПВО этим же утром.

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В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

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#дрон
#сво
#всу
#пво
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В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
20 февраля 2024, 08:51

Фото: istock / Harry Wedzinga

Утром 20 февраля воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины и Киеве. Об этом информирует министерство цифровой трансформации республики.

Сирены включились в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. В ночь на 20 февраля в Днепре и подконтрольном Киеву Запорожье, а также в Харьковской области звучали взрывы.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ночь
#взрывы
#запорожье
#украина
#воздушная тревога
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Минобороны: костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
20 февраля 2024, 07:24

Фото: istock / zabelin

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск взяли штурмом опорный пункт украинских войск на Артемовском направлении. Об этом информирует Министерство обороны, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве заявили, что во время воздушной разведки позиций Вооруженных сил Украины десантники нашли положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты. Артиллерия ВДВ поразила основные огневые средства боевиков, затем десантники приблизились к позициям противника на боевых машинах десанта БМД-2. Уточняется, что огневые точки ВСУ уничтожались с помощью FPV-дронов и квадрокоптеров.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки потеряли на Купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вдв
#всу
#военные
#вс рф
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Министр Фёдоров: Отключение терминалов Starlink станет настоящей катастрофой для ВСУ
20 февраля 2024, 07:06

Фото: iStock/AdrianHancu

Терминалы спутниковой связи Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, хотя украинская армия пользуется и другими системами связи. Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости» сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они [терминалы] остаются ключевыми игроками», — сказал министр.

В то же время Федоров отметил, что для выполнения определенных боевых задач, например на море, Украина применяет другие системы связи, в том числе специальную военную спутниковую связь и системы от других компаний.

Вице-премьер также сообщил, что если работа Starlink над территориями российских регионов, которые Украина считает своими, будет отключена, то для Киева это будет настоящей катастрофой, поскольку в этом случае ВСУ не смогут применять «определенные технологии», связанные с беспилотниками.

Ранее российские специалисты в области радиоэлектронной борьбы смогли парализовать работу терминалов Starlink в районе Авдеевки. По их словам, в районе Авдеевки отсутствовал сигнал в радиусе 12 километров. При этом, потерю связи подтверждали и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств. Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно. В результате приходилось передавать сообщения едва ли не пешими курьерами.

Эксперты указывают, что российские военные не нарушат никаких правил ведения войны, если будут уничтожать спутники Starlink, которые ВСУ используют для наведения и атак дронов. Это не означает, что спутники станут постоянной целью для Вооруженных сил РФ, но они потенциально могут быть таковыми.

Как пишет издание британское издание The Telegraph со ссылкой на экспертов, коммерческие космические спутники не подпадают под действие Женевской конвенции. Поэтому они могут стать законной целью для одной из сторон, если другая сторона, в данном случае Украина, использует подобные устройства в военных целях.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения.


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#всу
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#илон маск
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ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении более 115 бойцов и танк Leopard
20 февраля 2024, 06:00

Фото: iStock/JARAMA

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за истекшие сутки потеряли на купянском направлении СВО свыше 115 военнослужащих и танк Leopard. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
«Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Синьковка, Терны и Житловка», — добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#танки
#всу
#украина
#погибшие
#вооружённые силы рф
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«Известия»: Бойцы группировки «Центр» показали кадры из брошенной ВСУ Авдеевки
20 февраля 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Военнослужащие штурмового подразделения российской группировки войск «Центр» показали кадры из освобожденного города Авдеевка. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» Станислав Григорьев.




Недалеко от авдеевского вокзала в доме с толстыми стенами располагался опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), в котором российские военные обнаружили запасы импортных лекарств, натовских патронов и склад произведенных в США и Чехии боеприпасов к 120-миллиметровым минометам.

«Противник здесь держал оборону до конца, и уходил за железную дорогу, в том направлении отступал. Также наши товарищи вели штурм по правому флангу», — рассказал один из бойцов ВС РФ.

Как сообщили в Минобороны России, также были обнаружены сухпайки, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии.

Напомним, 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

На сегодняшний день подразделения ВС РФ продолжают зачищать жилые кварталы Авдеевки от украинских боевиков и эвакуируют мирных жителей, пока ВСУ продолжают обстрелы. Также российским военным удалось к понедельнику полностью освободить от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке.

Кроме того, при зачистке Авдеевки российские военные обнаружили тела военных с американскими и польскими шевронами на форме. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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#всу
#украина
#вооружённые силы рф
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ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
СЦКК ДНР: Украинская армия обстреляла Донецк 20 ракетами из РСЗО
20 февраля 2024, 03:57

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).
Удар был нанесён по Куйбышевскому району города со стороны Карловки. Украинские военные выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). При этом информации о последствиях на данный момент все ещё не поступало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#всу
#обстрел
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В Днепропетровске раздаются взрывы
«Страна» сообщает о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
20 февраля 2024, 01:00

Фото: iStock/Diy1

Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Запорожье, сообщило украинское издание «Страна.ua». Во всех восточных областях Украины объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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