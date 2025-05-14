В России могут расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

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Полномочия ГИБДД по лишению водительских прав могут быть расширены в рамках нового законопроекта, который предварительно обсудил комитет Госдумы по транспорту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно инициативе, если у автомобилиста во время диспансеризации, медосмотра или визита в поликлинику выявят медицинские противопоказания к вождению, его направят на внеочередное обследование. При подтверждении диагноза данные передадут в базу Минздрава, а затем — в ГИБДД. Это приведет к аннулированию прав.
Тех, кто откажется от внеочередной проверки, также лишат удостоверений. Управление автомобилем после аннулирования прав будет караться штрафом до 15 тыс. рублей по статье 12.7 КоАП РФ.
В мае «Радио 1» сообщало, что мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД.
Аферисты массово рассылают поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Вместо реквизитов Федерального казначейства в квитанциях указаны счета электронных платежных систем, таких как «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек» или «РБКМани».
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Тех, кто откажется от внеочередной проверки, также лишат удостоверений. Управление автомобилем после аннулирования прав будет караться штрафом до 15 тыс. рублей по статье 12.7 КоАП РФ.
В мае «Радио 1» сообщало, что мошенники начали подделывать квитанции ГИБДД со «штрафами» за нарушение ПДД.
Аферисты массово рассылают поддельные квитанции для оплаты штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Вместо реквизитов Федерального казначейства в квитанциях указаны счета электронных платежных систем, таких как «Яндекс.Деньги», «QiwiКошелек» или «РБКМани».
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Мария Моисеева