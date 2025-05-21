Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей

Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)

Юморист Гарик Харламов получил 293 штрафа, сообщил Телеграм-канал PostNews.
С марта 2024 года комику выписали ряд штрафов ПДД на 275 тысяч рублей. Чаще всего Харламову приходили квитанции за превышение скорости (226 раз), неправильную парковку (29 раз). Гарика также 25 раз штрафовали за проезд по платной дороге. Еще артист не соблюдал требования знаков или разметки 7 раз.

Все квитанции юморист получил, когда ездил на машине Dongfeng M-Hero, которую приобрел лишь в прошлом году, поменяв старый Porsche Cayenne.

Ранее джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя. После инцидента Гарик посмеялся, сфотографировался с поклонниками и уехал.

Читайте также:

Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения

«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей

«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения
#штрафы
#пдд
#артист
#юмор
#машины
#автомобиль
Звезда «Дома-2» Майя Донцова раскрыла, почему Ирины Пинчук не было на её дне рождения
Ирина Пинчук не пришла на день рождения своей подруги Майи Донцовой
21 мая 2025, 18:22

Ирина Пинчук (фото: Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук исчезла из соцсетей, заставив поклонников интересоваться её жизнью у друзей и пока ещё мужа. Вчера Арай Чобанян рассказал, что у звезды «Дома-2» всё хорошо, и что переживать за неё не нужно.
Стало известно, что Пинчук сейчас активно развивается и даже пробует себя в новом амплуа. Так, звезда записала трек о расставании с супругом, который совсем скоро представит подписчикам.

Сегодня же на вопросы о Пинчук пришлось отвечать Майе Донцовой, которая на днях отпраздновала день рождения. Только вот на празднике не заметили её близкую подругу Ирину. Экс-участницу «Дома-2» завалили вопросами о том, куда же пропала Пинчук.

Донцова в ответ заявила, что у девушки есть уважительная причина, имея в виду тяжёлый период из-за расставания с Араем Чобаняном. Несмотря на это, Майя получила от Ирины поздравление.

Читайте также:

Ирина Пинчук расплакалась, забирая вещи из их общей с Араем Чобаняном квартиры

Арай Чобанян раскрыл сроки развода с Ириной Пинчук

«Психологически нестабильное состояние»: Бывший муж Ирины Пинчук переживает после расставания

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#поздравление
#день рождения
#соцсети
#звёзды
#шоу
#праздник
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Дженнифер Лопес подали в суд из-за размещения фотографии с ней
21 мая 2025, 17:47

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*, @jlo)

Фотограф Эдвин Бланко обвинил певицу Дженнифер Лопес в том, что при размещении его фотографии (на снимке изображена певица) звезда не указала автора.
Как пишет журнал Billboard, ссылаясь на слова Бланко, фото было сделано на вечеринке в ночь перед церемонией вручения премии «Золотой глобус». По словам фотографа, Дженнифер Лопес использовала снимок в коммерческих целях.
«Госпожа Лопес использовала изображения, чтобы привлечь внимание к дизайнеру своей одежды и украшений, используя рекламу мероприятия для продвижения своей связи с модой и брендами», — заявил адвокат Питер Перковски.
В суд на Лопес фотограф и агентство BackGrid подали через неделю после нарушения. Отмечается, что стороны уже практически уладили все вопросы, однако сама певица пока документы не подписала.

Читайте также:

«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей

«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения

«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой

*запрещён в РФ.
#суд
#адвокат
#певица
#фото
#документы
#мероприятия
#нарушения
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей
Роза Сябитова отказалась содержать взрослых детей и поддержала Пригожина
21 мая 2025, 17:42

Роза Сябитова (Фото: Инстаграм* @syabitova_roza)

Сваха Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей. Она поддержала продюсера Иосифа Пригожина, который жаловался на наследников — они все время говорят папе о нехватке средств.
Со слов Сябитовой, помогать детям финансово необходимо лишь тогда, когда они находятся в трудной ситуации.

«Содержать — однозначно нет. Я категорически против», — выразила свое мнение сваха в разговоре с «Абзацем».

Телеведущая напомнила об обязанности родителей научить наследников самостоятельности. Еще Сябитова процитировала свою бабушку: она говорила ей, что «надо рожать столько детей, сколько поднимешь». Еще родственница наставляла Розу подготавливать детей к жизни после себя.

«Если дети обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать», — откровенничала сваха.

Ранее участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.

Читайте также:

«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения

«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой

Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#деньги
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения
Стас Пьеха опубликовал трогательное поздравление, адресованное сестре
21 мая 2025, 17:29

Стас Пьеха и его сестра Эрика (Фото: Instagram*, @akka_knebekaizze)

Двадцатого мая сестре певца Стаса Пьехи Эрике исполнилось 39 лет. Артист поздравил именинницу в своём блоге. Певец опубликовал коллаж из фотографий Эрики и поздравление под ним.
«С днём рождения, сестра моя. Люби всех, кто в этом нуждается, не забывай о них, не оставляй без внимания, балуй и помогай жить легко и радостно... Ведь ты всего этого очень достойна. С любовью. Брат», — написал Пьеха.
Эрика отреагировала на пост брата.
«Спасибо тебе! От меня и той, о ком нужно больше заботиться», — ответила сестра певца.
Поклонники Стаса Пьехи присоединились к поздравлению девушки.
«Желаем Эрике неиссякаемого счастья, красоты, достатка и тепла в доме, гармонии в душе», «Стас такой весь мужественный, а Эрика женственная. Контраст. Оставайтесь такими же классными оба», «Восхищает естественная красота девушки!» — оставили комментарии пользователи.
Эрика является концертным директором брата. Они вместе открыли наркологический центр. Певец сам страдал от наркомании и теперь помогает тем, кто хочет избавиться от этого пагубного пристрастия.

Читайте также:

«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой

Счастливый билет в кино, дочь, рожденная вне брака, и тайный развод: Звезде сериалов Дмитрию Пчеле — 41 год

Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце

*запрещён в РФ.
#певец
#пост
#пользователи
#день рождения
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой
Сын Никаса Сафронова Дмитрий приехал в Москву с новой женой
21 мая 2025, 17:18

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Один из сыновей художника Никаса Сафронова, актер Дмитрий вернулся в столицу. Наследник Никаса приехал в Москву с новоиспеченной супругой Алиной.
Дмитрий вышел в свет с супругой, на которой женился два года назад. Мужчина отметил, что несколько лет жил в Сочи, но потом ему там стало скучно и тесновато. После возвращения в Москву актеру уже стали поступать предложения о съемках.

Одной из причин переезда Дмитрия стали весьма теплые отношения с отцом. Со слов сына художника, в последнее время они сильно сблизились. Мужчина осознал, что родители не вечны, и с ними необходимо проводить как можно больше времени.

Дмитрий с возлюбленной осели рядом с жилищем Никаса. Алина признается, что художник ее очень тепло принял: невестка все вечера проводит в компании супруга и свекра. Вместе с тем живописец какое-то время все же присматривался к девушке.

«Ну, конечно, присматривался. Хотя его можно понять: это же не первые мои отношения, поэтому, конечно, он с опаской поначалу смотрел на все это, хотя и вида не подавал», — процитировал Дмитрия mk.ru.

Читайте также:

Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце

Продюсер Дворцов раскрыл имена самых дорогих артистов России

Ирина Розанова сообщила, что является для неё «больной темой»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#супруги
#художник
#сочи
#отношения
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате