Гарик Харламов получил штрафы на 275 тысяч рублей

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)
Юморист Гарик Харламов получил 293 штрафа, сообщил Телеграм-канал PostNews.
С марта 2024 года комику выписали ряд штрафов ПДД на 275 тысяч рублей. Чаще всего Харламову приходили квитанции за превышение скорости (226 раз), неправильную парковку (29 раз). Гарика также 25 раз штрафовали за проезд по платной дороге. Еще артист не соблюдал требования знаков или разметки 7 раз.
Все квитанции юморист получил, когда ездил на машине Dongfeng M-Hero, которую приобрел лишь в прошлом году, поменяв старый Porsche Cayenne.
Ранее джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя. После инцидента Гарик посмеялся, сфотографировался с поклонниками и уехал.
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Все квитанции юморист получил, когда ездил на машине Dongfeng M-Hero, которую приобрел лишь в прошлом году, поменяв старый Porsche Cayenne.
Ранее джип Гарика Харламова за 16 миллионов рублей облили кефиром из-за неправильной парковки в Москве. Харламов пришел к автомобилю примерно в 22 часов. О произошедшем он узнал от водителя. После инцидента Гарик посмеялся, сфотографировался с поклонниками и уехал.
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Ольга Енгалычева