Имам казанской мечети заявил, что имя ребенка не влияет на его судьбу

26 января 2026, 18:55

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Судьба человека полностью определяется волей Всевышнего, а выбранное имя не оказывает влияния на жизнь и здоровье ребенка. Об этом сообщил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





По его словам, еще до рождения человека, на 120-й день беременности, по велению Всевышнего ангел вдувает в ребенка душу и записывает его судьбу — продолжительность жизни, пропитание, материальное положение, а также то, будет ли он счастлив или несчастен.



Имам подчеркнул, что болезни или жизненные трудности ребенка не связаны с «тяжелым» или «неподходящим» именем. В таких случаях, отметил он, верующим следует обращаться к Всевышнему с молитвами о здоровье и благополучии.





«Если мы видим, что ребенок часто болеет, то мы обращаемся к Всевышнему и просим для него здоровую и долгую жизнь. Усердствовать в этом нужно в благословенные дни — в пятницу, в День Арафа, во время уразы, когда принимаются молитвы», — пояснил Хайруллин в интервью «Татар-информу».