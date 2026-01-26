В Татарстане готовят новую жилищную программу для молодежи

26 января 2026, 18:09

Фото: iStock/fizkes

Министерство по делам молодежи Татарстана разрабатывает новую жилищную программу, которая будет направлена на поддержку молодых людей, занимающихся индивидуальным жилищным строительством. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.





По словам министра, программу могут запустить в 2026 году. Он отметил, что помощь молодым семьям в строительстве собственного жилья остается одной из самых востребованных мер поддержки.





«Сильно востребована программа помощи молодым семьям в индивидуальном жилищном строительстве. Мы хотим выйти с инициативой создания такой программы в Татарстане в 2026 году. Также одна из наших инициатив — это возможность исламской ипотеки для молодых людей на селе», — заявил Кадыров с беседе с «Татар-информ».