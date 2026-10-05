«Россия: взгляд в будущее»: стартовал всероссийский конкурс для школьников и студентов

05 октября 2026, 16:53

Молодым россиянам предлагают представить, какой будет страна в ближайшее время

Фото: Istock / rarrarorro

В России проходит всероссийский конкурс «Россия: взгляд в будущее», участникам которого предлагают представить собственное видение развития страны. Организатор проекта — региональная общественная организация «Отечество». Конкурс рассчитан на молодых людей, которые хотят представить свои идеи, проекты и творческие работы.