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«Россия: взгляд в будущее»: стартовал всероссийский конкурс для школьников и студентов

Молодым россиянам предлагают представить, какой будет страна в ближайшее время
Фото: Istock / rarrarorro

В России проходит всероссийский конкурс «Россия: взгляд в будущее», участникам которого предлагают представить собственное видение развития страны. Организатор проекта — региональная общественная организация «Отечество». Конкурс рассчитан на молодых людей, которые хотят представить свои идеи, проекты и творческие работы.



К участию приглашают граждан России в возрасте от 15 до 25 лет. Предусмотрены две возрастные категории: от 15 до 18 лет и от 19 до 25 лет. Подать работу можно как индивидуально, так и командой до пяти человек.

Работы принимаются по пяти направлениям: «Технологии будущего», «Человек и общество», «Экология и климат», «Россия в мире» и «Свободная тема». Организаторы отмечают, что участники не ограничены одним форматом — можно представить эссе или другой литературный текст, научную статью, видеоролик, комикс, инфографику, музыкальное произведение, фотопроект, цифровую инсталляцию или сценарий игры.

Приём заявок и регистрация участников проходят с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Затем работы оценит экспертный совет: заочный этап продлится с 10 января по 17 февраля 2027 года, а финалистов объявят 23 февраля.

Работы будут оценивать по оригинальности идеи, глубине её проработки, качеству исполнения, практической значимости и грамотности. Максимальная оценка — 100 баллов. Победителей определят в каждой возрастной категории и по каждому направлению, также предусмотрен Гран-при конкурса.

Организаторы конкурса также просят поддержать информационное продвижение проекта через СМИ, социальные сети и образовательные организации, чтобы привлечь к участию школьников, студентов и молодых специалистов.

Софья Метелева

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