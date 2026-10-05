В России зарегистрировали первую в мире вакцину от аллергии на березу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объявила о регистрации первой в мире рекомбинантной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом она заявила на форуме «Биопром», сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на «ФедералПресс».
Препарат получил название «Аллергарда». По словам Скворцовой, вакцина может стать доступной уже в октябре 2026 года. На первом этапе планируется привить около 60 тысяч человек, чтобы оценить эффективность препарата и в дальнейшем расширить его применение.
Аллергия на пыльцу березы остается одной из распространенных сезонных проблем. По оценкам специалистов, от нее страдают более 100 млн человек в мире. Чувствительность к березовой пыльце в среднем выявляют у 8–16% людей, а среди пациентов аллергологических клиник — у 7–57%. При этом речь идет именно о выявленной чувствительности: у некоторых людей симптомы выражены слабо и не связываются с цветением березы.
Распространенность такой аллергии зависит от региона. Она выше в районах, где береза растет массово, включая Центральную и Северную Европу, значительную часть России и отдельные территории Азии. В южных широтах показатель обычно ниже.
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