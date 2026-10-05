В России зарегистрировали первую в мире вакцину от аллергии на березу

05 октября 2026, 17:00

Препарат «Аллергарда» может стать доступен уже в октябре

Фото: istockphoto / ST-art

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объявила о регистрации первой в мире рекомбинантной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Об этом она заявила на форуме «Биопром», сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на «ФедералПресс».