В парке «Лосиный остров» рассказали о роли древесных грибов в экосистеме

05 октября 2026, 16:36

Фото: istockphoto.com/FFilo

Древесные грибы, разрастающиеся на пнях и старых стволах, являются важнейшей частью лесной экосистемы. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Лосиный остров».





Грибы разлагают древесину и создают условия для жизни и питания множества других видов — насекомых, птиц, грызунов.





«На одном упавшем стволе по очереди могут жить десятки разных грибов, и каждая «смена» выполняет свою задачу», — отмечается в сообщении.