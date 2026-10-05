В парке «Лосиный остров» рассказали о роли древесных грибов в экосистеме
Древесные грибы, разрастающиеся на пнях и старых стволах, являются важнейшей частью лесной экосистемы. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Лосиный остров».
Грибы разлагают древесину и создают условия для жизни и питания множества других видов — насекомых, птиц, грызунов.
«На одном упавшем стволе по очереди могут жить десятки разных грибов, и каждая «смена» выполняет свою задачу», — отмечается в сообщении.Под воздействием грибов древесина становится плодородным слоем почвы, на котором легче расти новым деревьям. Именно поэтому в парке «Лосиный остров» не убирают валежник. Так поддерживается природная среда и лес остаётся разнообразным. И всем его обитателям хватает и пищи, и укрытий.