«Имею полное право!»: жена депутата послала подписчиков под фото из Дубая

Жена новосибирского депутата матом ответила критиковавшим ее фото из Дубая
Жена председателя Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергея Зубкова, Екатерина Новикова, выложила фото из Дубая и сопроводила его подписью, в которой матом ответила своим критикам. Об этом сообщает Ngs.ru.



На снимке женщина позировала в купальнике возле наряженной елки и игрушечного Санта-Клауса на фоне моря.

«Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой (…), идите вы просто (…) с моей страницы. Не портите себе настроение моей не целлюлитной попой», — отреагировала она на хейт.
Издание отмечает, что в 2025-м жена депутата посетила несколько стран, опубликовав из них фото в соцсетях. Журналистам она объяснила, что просто отстаивает свое право на частную жизнь.
«Считаю, имею полное право! Я со своей стороны не занимаюсь оскорблением и обсуждением окружающих людей», — прокомментировала она свой снимок.
