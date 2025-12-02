«Имею полное право!»: жена депутата послала подписчиков под фото из Дубая

02 декабря 2025, 16:40

Жена новосибирского депутата матом ответила критиковавшим ее фото из Дубая

Фото: iStock/Tippapatt

Жена председателя Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области Сергея Зубкова, Екатерина Новикова, выложила фото из Дубая и сопроводила его подписью, в которой матом ответила своим критикам. Об этом сообщает Ngs.ru.





На снимке женщина позировала в купальнике возле наряженной елки и игрушечного Санта-Клауса на фоне моря.

«Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой (…), идите вы просто (…) с моей страницы. Не портите себе настроение моей не целлюлитной попой», — отреагировала она на хейт.

«Считаю, имею полное право! Я со своей стороны не занимаюсь оскорблением и обсуждением окружающих людей», — прокомментировала она свой снимок.