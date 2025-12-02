Появились новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

02 декабря 2025, 15:53

Друг Усольцева Дымов рассказал об отсутствии врагов у пропавшего

Фото: iStock/avtk

Друг Сергея Усольцева, Александр Дымов, выразил мнение, что у пропавшего вместе с семьей в красноярской тайге мужчины вряд ли были враги. Эти слова были опубликованы на сайте aif.ru.





Ранее знакомый Сергея, Валентин Дегтярев, заявил, что в исчезновении Усольцевых замешано третье лицо, которое действовало из корыстных побуждений.





«Вряд ли у него были враги. На моей памяти, его общение с подрядчиками всех мастей крайне нетребовательное, чересчур лояльное даже», — оценил эту версию друг.