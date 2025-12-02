Российская стюардесса установила антирекорд по прогулам в 2025 году
Антирекорд года установила стюардесса авиакомпании «Россия» — в 2025 году она прогуляла 209 рабочих дней из 247. Причины ее отсутствия варьировались от больничных и отпусков до эмоционального состояния и инцидента с коллегой.
По информации Mash, 50-летняя Дарья из Санкт-Петербурга случайно попала в профессию бортпроводника. 26 лет назад ее пригласили на работу из числа уборщиц из-за нехватки кадров.
Сотрудница проработала в этой должности 22 года, но, похоже, устала от нее. За последние четыре года она пропустила 700 смен из 990, а в 2025 году установила рекорд, отработав лишь 38 дней.
С начала года женщина умело чередовала отпуска с больничными, выходя на работу всего несколько дней в месяц. На днях, после 28 дней отдыха, Дарья вновь вышла на смену, но быстро устала и ушла, сославшись на плохое самочувствие.
Проверка показала, что злоумышленница симулировала болезнь, и ей пришлось вернуться к работе. Однако в первый же день она снова не вышла, сославшись на эмоциональное потрясение после сексуального домогательства со стороны коллеги, которая якобы потрогала ее за грудь.
Служба безопасности авиакомпании заподозрила неладное, подсчитала рабочие дни Дарьи за последние четыре года и выявила описанную схему. Сейчас рассматривается вопрос о ее увольнении.
