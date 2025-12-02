Российская стюардесса установила антирекорд по прогулам в 2025 году

02 декабря 2025, 16:22

Mash: Стюардесса авиакомпании «Россия» прогуляла в 2025 году 209 дней из 247

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko

Антирекорд года установила стюардесса авиакомпании «Россия» — в 2025 году она прогуляла 209 рабочих дней из 247. Причины ее отсутствия варьировались от больничных и отпусков до эмоционального состояния и инцидента с коллегой.