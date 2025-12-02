Мегапробка на Байкале из 10 тысяч машин растянулась почти на 100 километров

02 декабря 2025, 16:09

Baza: Мегапробка на Байкале из 10 тысяч машин сохраняется третьи сутки

Фото: istockphoto/yocamon

На Байкале уже третий день сохраняется гигантская пробка, растянувшаяся почти на 100 километров, в которой застряли около десяти тысяч автомобилей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.