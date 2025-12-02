Мегапробка на Байкале из 10 тысяч машин растянулась почти на 100 километров
На Байкале уже третий день сохраняется гигантская пробка, растянувшаяся почти на 100 километров, в которой застряли около десяти тысяч автомобилей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По информации СМИ, у некоторых водителей закончились запасы еды и воды, они вынуждены просить помощь у других автолюбителей. Остальные спасаются в кафе на заправках и трёх пунктах обогрева, где предоставляют питание.
Топливо тоже заканчивается, что становится критическим в условиях 20-градусного мороза. Спасатели пытаются доставлять бензин тем, кто замерзает, а также предлагают согреться в пункте временного размещения на 549 человек, развернутом в местной школе Байкальска.
Автомобилисты отмечают, что одной из причин затора является недобросовестное поведение некоторых водителей. Как только ряд машин начинает двигаться, находятся те, кто «очень спешит», выезжает на встречную полосу и застревает, что вновь останавливает движение.
На отдельных участках водители могут находиться без движения по семь-восемь часов. Чтобы не усугубить ситуацию с затором в Слюдянском районе, на трассе до конца дня ограничили проезд грузовиков.
