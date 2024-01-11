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«Имею право»: Изменщики назвали главные причины неверности

Пользователи Reddit, изменившие партнерам, назвали главные причины неверности
11 января 2024, 07:41
Фото: istock / fizkes

Фото: istock / fizkes

Люди, изменявшие свои вторым половинкам, в разделе на Reddit рассказали о главных причинах своей неверности.
Большая часть заявила, что изменили по глупости или из-за эгоизма.

Пользователь с ником JumptheShark16 рассказал, что был эгоистичен и думал только о себе. Он чувствовал, что имеет право и заслуживает внимаю двух женщин.


«Дело и в высокомерии, я делал это с улыбкой на лице. Но все изменилось, когда я поглядел в глаза своей девушки, обнаружившей измену, увидел, как она плачет, как она была морально уничтожена. Я пообещал, что этого никогда не повторится, и этого не повторилось. Я больше не изменю», — поделился читать.
Девушка с никнеймом oof_comrade_99 призналась, что изменила своему молодому человеку из-за сильного контроля с его стороны. Пользовательница рассказала, что после измены он начал убеждать общих друзей, что измены были многократны, поэтому ему требовалась контролировать ее.

Еще один мужчина заявил, что изменил из-за мести, но остался недоволен.

«Я узнал, что девушка мне изменяет, и воспользовался подвернувшейся возможностью. Не чувствовал себя хорошо, не чувствовал себя отмщенным. Больше никогда этого не делал. Люди меняются с возрастом, и я не представляю, как намеренно заставил бы кого-то пройти через подобное», — поделился Poppa_Mo.
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Росстат: В России растет число стерилизаций женщин на фоне запрета абортов
11 января 2024, 06:04

Фото: iStock/Zulkarnieiev

В России количество операций по стерилизации женщин в 2022 году выросло до 15 тыс., в то время как число абортов уменьшилось до 504 тыс. (с 1,87 млн ранее). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Росстата.
«В 2010 году стерилизации подвергались 12,5 тыс. женщин. К 2019 году их число выросло до 14,2 тысячи, а к 2022 году уровень достиг 15 тыс. Что касается абортов, то их количество в 2010 году составляло почти 1,87 млн. В 2019 году уменьшилось до 621 тыс., а в 2022 году показатель упал до 504 тыс.», — говорится в публикации.

Ранее РПЦ приравняла произвольный, медикаментозный и хирургический аборты к убийству. Патриарх Кирилл на фоне этого призвал запретить аборты в частных клиниках. Однако глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев уверен, что такой запрет не приведёт к повышению рождаемости. Кроме того, согласно опросу Russian Field, 67% россиян не поддерживают возможный запрет абортов в стране.

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Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
МЧС: Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
11 января 2024, 05:33

Фото: iStock/DmyTo

Пожар в крупном административно-производственном комплексе на шоссе Энтузиастов в Москве успешно ликвидирован, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Информация о возгорании поступила ранее, при этом ведомство подчеркнуло отсутствие пострадавших, и на место происшествия был направлен пожарный поезд.

Движение в направлении к шоссе Энтузиастов по проспекту Будённого в Москве временно ограничено из-за проведения оперативных мероприятий служб. В связи с этим муниципальный департамент транспорта предупреждает об изменениях в движении и рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты объезда.

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На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
МЧС: на восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
11 января 2024, 04:22

Фото: istock / Kara Capaldo

По шоссе Энтузиастов в Москве направлен пожарный поезд для тушения возгорания административно-производственного здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости.
Изначально ведомство информировало о пожаре в здании площадью 1 тысяча квадратных метров, предварительно без пострадавших.

«Площадь возгорания в Москве достигла приблизительно 2 тысяч квадратных метров. Пожарно-спасательные службы принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения огня. Кроме того, к месту происшествия направлен пожарный поезд», — подчеркнули в ведомстве.
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Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы
Уваров: США не хватит обогащенного урана для создания новых ядерных реакторов
11 января 2024, 03:56

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Объема обогащенного урана, имеющегося у США, будет недостаточно для реализации программы создания новых ядерных реакторов для энергетики, считает главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров, передает РИА Новости.
Это заявление было сделано в свете запроса Министерства энергетики США на услуги по обогащению урана на американских заводах, который был опубликован в контексте обсуждения возможного запрета на импорт российского урана.

В рамках этого запроса рассматривается производство урана повышенной обогащенности HALEU (high-assay low-enriched uranium). Согласно заявлению минэнерго США, HALEU является сырьем для будущего производства топлива для новых перспективных ядерных реакторов, направленных на повышение энергетической безопасности страны. Министерство также планирует выделить до 500 миллионов долларов для обеспечения 10-летних контрактов по производству HALEU.

Уваров подчеркнул, что компания Centrus, единственная в США, обладающая собственными центрифугами для обогащения урана, уже получила 265 миллионов долларов с 2019 года для нужд программы HALEU. Однако он также отметил, что по оценкам министерства энергетики США, к 2030 году стране потребуется до 40 тонн урана HALEU только для демонстрации новых реакторов. Уваров сомневается в том, что выделенные на данный момент 500 миллионов долларов значительно изменят ситуацию.

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В Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции
11 января 2024, 03:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области был успешно локализован на площади 8 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Предварительно, обошлось без пострадавших.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, в 3:05 удалось локализовать пожар на площади 8 тысяч квадратных метров», — отмечается в официальном сообщении.
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Появились жуткие кадры пожара на производстве в подмосковном Обухове

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#подмосковье
#цех
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#кровля
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Появилось жуткие кадры пожара на производстве в подмосковном Обухове
11 января 2024, 02:42

Фото: iStock/Distortion Media

Кадры сильнейшего пожара на полимерном производстве «Павитек» в подмосковном Обухове, опубликовал телеграм-канал Mash.
Площадь возгорания, по последним данным, составляет более восьми тысяч квадратов. Присвоен третий ранг сложности.



Владелец помещения: холдинг Gavary Group — он находится под украинскими санкциями из-за производства материалов, которые используются для спецобуви, касок, бронежилетов и прочего.

Правоохранители уже проверяют версию поджога.

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#новый год
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Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля
Иванова-Швец: пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно
11 января 2024, 02:37

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

С 1 февраля ежегодно начнут индексировать пособие по безработице, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в интервью агентству «Прайм».
Она подчеркнула, что до недавнего времени индексация выплат безработным проводилась ежегодно в отличие от многих других социальных пособий. В законе «О занятости» фиксировались только процентные размеры от средней зарплаты и условия начисления пособия.

Согласно новой редакции этого закона, вступившей в силу с 1 января, теперь предусмотрена ежегодная индексация с учетом изменений потребительских цен. Иванова-Швец отметила, что пособие по безработице имеет кратковременный характер в отличие от других социальных выплат, и его основная цель заключается в поддержке граждан в период поиска работы или прохождения обучения.

Максимальный срок назначения пособия — год, а его предельная сумма составляет 12 792 рубля в месяц, добавила экономист.

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#социальные выплаты
#путин
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Начальника котельной в Подольске арестовали до 7 марта
Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной в Климовске до 7 марта
11 января 2024, 01:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный суд Москвы решил взять под стражу начальника котельной на «Климовском специализированном патронном заводе» в Подольске подмосковного городского округа Климовск Александра Чикова в связи с инцидентом в котельной. Эту информацию распространила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.
В соответствии с решением суда, Чикову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, это означает, что срок заключения продлится до 7 марта 2024 года. Также на тот же срок арестован генеральный директор завода Игорь Кушников.

Чиновника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Заместителю главы администрации городского округа Подольск Московской области Роману Рязанцеву также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 9 марта 2024 года, сообщили в пресс-службе судов.

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Путин предложил ввести выплаты на погашение ипотеки на Дальнем Востоке
11 января 2024, 01:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил ввести в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью допвыплаты на погашение ипотеки. Об этом глава государства сообщил в рамках рабочей поездки на Чукотку 10 января, пишут «Известия».
Один из участников встречи с представителями общественности в Анадыре рассказал, что Приморский край при рождении третьего ребёнка дополнительно выплачивает 550 тысяч рублей на погашение ипотеки. Путин, в свою очередь, отметил, что регион осуществляет выплаты из собственного бюджета, при этом «у Чукотки доходы меньше, чем у Приморского края».



Глава государства добавил, что в данном случае Чукотке понадобится федеральная поддержка, уточнив, что это возможно с учётом государственного бюджета.

«Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по региону», — сказал Владимир Путин.

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