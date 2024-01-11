«Имею право»: Изменщики назвали главные причины неверности

Фото: istock / fizkes
Люди, изменявшие свои вторым половинкам, в разделе на Reddit рассказали о главных причинах своей неверности.
Большая часть заявила, что изменили по глупости или из-за эгоизма.
Пользователь с ником JumptheShark16 рассказал, что был эгоистичен и думал только о себе. Он чувствовал, что имеет право и заслуживает внимаю двух женщин.
Еще один мужчина заявил, что изменил из-за мести, но остался недоволен.
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Пользователь с ником JumptheShark16 рассказал, что был эгоистичен и думал только о себе. Он чувствовал, что имеет право и заслуживает внимаю двух женщин.
«Дело и в высокомерии, я делал это с улыбкой на лице. Но все изменилось, когда я поглядел в глаза своей девушки, обнаружившей измену, увидел, как она плачет, как она была морально уничтожена. Я пообещал, что этого никогда не повторится, и этого не повторилось. Я больше не изменю», — поделился читать.Девушка с никнеймом oof_comrade_99 призналась, что изменила своему молодому человеку из-за сильного контроля с его стороны. Пользовательница рассказала, что после измены он начал убеждать общих друзей, что измены были многократны, поэтому ему требовалась контролировать ее.
Еще один мужчина заявил, что изменил из-за мести, но остался недоволен.
«Я узнал, что девушка мне изменяет, и воспользовался подвернувшейся возможностью. Не чувствовал себя хорошо, не чувствовал себя отмщенным. Больше никогда этого не делал. Люди меняются с возрастом, и я не представляю, как намеренно заставил бы кого-то пройти через подобное», — поделился Poppa_Mo.Читайте также:
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Алина Юрчак