«Имиджевый актив»: Стало известно, зачем артисты устраивают концерты на стадионах

18 мая 2026, 14:14

Продюсер Киселёв: стадионные концерты укрепляют репутацию артиста

Продюсер Юрий Киселёв заявил, что солдаут на стадионном концерте приносит артисту не только очень большой заработок, но и серьёзно укрепляет его репутацию.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что исполнители, которые собирают полные «Лужники», могут зарабатывать от 100 миллионов рублей с одного выступления.

«Кроме того, сольные стадионные концерты — это серьёзный имиджевый актив. Если артист способен собрать многотысячную аудиторию, это служит весомым показателем для региональных организаторов и заказчиков корпоративных мероприятий. Такое шоу подтверждает высокую популярность исполнителя и гарантирует востребованность других событий с его участием», — подчеркнул продюсер.