Мигрант в Южно-Сахалинске устроил неприличный инцидент на глазах у детей
В Южно-Сахалинске местный житель сообщил о произошедшем случае, когда приезжий мужчина демонстративно справил нужду на городской клумбе, несмотря на присутствие семей с детьми.
Этот инцидент вновь подтверждает, что даже переехав в более цивилизованный город, некоторые сохраняют привычки, несовместимые с нормами общественной морали, пишет телеграм-канал РОССИЯ 24.
Ранее мигрант попытался заменить оплату клининга на интимные услуги. Инцидент произошел во время уборки квартиры, когда злоумышленник попытался изнасиловать девушку.
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