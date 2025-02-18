Неожиданно: Врач Головчанская назвала пользу от ежедневного употребления колы

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Регулярное употребление колы вредит здоровью, однако врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская неожиданно назвала положительное влияние напитка на здоровье.
По мнению специалиста, которое она озвучила в беседе с порталом «Страсти», кока-кола при ежедневном употребление растворяет желудочные безоары. Они представляют собой плотные инородные тела в желудке, которые образуются из непереваренных остатков пищи и могут нарушать работу желудочно-кишечного тракта, вызывая рвоту и боль в животе. Фосфорная и угольная кислота, содержащиеся в напитке, размягчают безоар, низкий pH усиливает расщепление комка, а газированная структура стимулирует моторику и способствует продвижению его остатков в кишечник.
Врач рекомендует использовать такой способ только при фитобезоарах, то есть скоплениях в желудке растительного происхождения, и обязательно — под контролем врача. При других типов безоаров показана уже помощь хирурга.
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Врач рекомендует использовать такой способ только при фитобезоарах, то есть скоплениях в желудке растительного происхождения, и обязательно — под контролем врача. При других типов безоаров показана уже помощь хирурга.
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Александр Бойцов