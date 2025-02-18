Неожиданно: Врач Головчанская назвала пользу от ежедневного употребления колы

Витаминов A, C и D чаще всего не хватает россиянам в зимний период. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, дефицит витамина D часто встречается зимой из-за недостатка солнечного света, а нехватка витамина А проявляется шелушение кожи и губ, что говорит о нарушении иммунной защиты.