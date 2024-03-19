Врач Кондрахин предостерёг от намеренного заражения ветрянкой детей

Фото: istockphoto.com/LARISA SHPINEVA
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что намеренное заражение ребёнка ветрянка для того, чтобы он переболел легче будучи маленьким, не рекомендовано.
Вместо этого он рекомендовал вакцинироваться для защиты от заболевания.
Ранее Андрей Кондрахин заявлял, что тонометры бывают двух видов: накладывающиеся на плечо и на предплечье. По его словам, пожилым людям следует использовать первый тип тонометров.
Читайте также:
Врач Кондрахин рассказал, какие тонометры нужно использовать пожилым
Врач раскрыл, сколько алкоголя можно выпить в день без вреда для здоровья
Закусывать или запивать? Врач раскрыл главное правило застолья
«Лучше сделать прививку от ветряной оспы, это будет гораздо эффективнее для детей и окружающих, так как в момент инфицирования рядом с ребенком может оказаться взрослый, который не болел ветрянкой. В этом случае человек может столкнуться с серьезными осложнениями», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Читайте также:
Врач Кондрахин рассказал, какие тонометры нужно использовать пожилым
Врач раскрыл, сколько алкоголя можно выпить в день без вреда для здоровья
Закусывать или запивать? Врач раскрыл главное правило застолья
Мелисса Тимофеева