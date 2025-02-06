Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды

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Иммунитет — это защита организма от генетически чужеродных веществ. И сейчас, в переходное погодное время, очень легко подхватить какую-либо инфекцию.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что частые болезни простудой могут сигнализировать о проблемах более масштабного характера.
По мнению врача контрастный душ и вакцинация — прекрасная профилактика для поддержания иммунитета.
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«Нужно пойти к доктору, который назначит обследование, чтобы понять, кто подъедает иммунитет. Это может быть вещь, совершенно не относящаяся к носоглотке и к простуде: скрытый сахарный диабет, скрытая онкология, хроническая инфекция в желудке, гормональные расстройства. Выясните, а потом вместе с доктором компенсируете», — объяснил эксперт.
По мнению врача контрастный душ и вакцинация — прекрасная профилактика для поддержания иммунитета.
«Отличная зарядка для турбины кожи и для нервной системы», — сказал он.
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Анастасия Панченко