Врач Жемчугов оценил опасность обнаруженной в Московской области РС-инфекции

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РС-инфекцию, вызывающую пневмонию, зафиксировали в Московской области. Речь о респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, с которой обращаются в больницы жители региона.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что особого внимания РС-инфекция не заслуживает, потому что является одним из ответвлений ОРВИ.
По его словам, РС-инфекция обладает средней вредностью и ничего особенного не представляет: по степени тяжести и летальности слабее гриппа и ковида. Владислав Жемчугов подчеркнул, что опасность переходного периода в том, что люди начинают рано одеваться не по погоде и заболевают.
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«Острая респираторная вирусная инфекция — это целое созвездие вирусов и бактерий, которые постоянно находятся во взаимодействии. В организме человека они как в жесткой коммунальной квартире: друг с другом соперничают за жилплощадь, за ресурсы, за доступ к питанию, к сосудам. Они паразиты, живущие за счет хозяина», — прокомментировал эксперт.
По его словам, РС-инфекция обладает средней вредностью и ничего особенного не представляет: по степени тяжести и летальности слабее гриппа и ковида. Владислав Жемчугов подчеркнул, что опасность переходного периода в том, что люди начинают рано одеваться не по погоде и заболевают.
«То слишком жарко, то слишком холодно, долго на остановке стоял — ноги замерзли, из носа потекло. Расширяется межклеточное пространство и ослабляется внешний иммунитет для вирусов. Они проникают в образовавшиеся отверстия и провоцируют болезнь», — объяснил врач.
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Анастасия Панченко