Врач Леонтьева рассказала, чем опасен китайский вирус HMPV

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Из Китая снова поступают сообщения о быстром распространении нового и опасного вируса HMPV (метапневмовирус). Как и коронавирус, эта болезнь серьёзно поражает дыхательные пути.
В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала об опасности, особенностях симптоматики и лечения этого заболевания. По её словам, как и COVID-19, эта болезнь передаётся через кашель, чихание и контакты с заражёнными поверхностями. Метапневмовирус — это респираторная инфекция, поражающая дыхательные пути.
Она отметила, что поначалу течение болезни напоминает лёгкую простуду или грипп, однако у многих пациентов вирус резко прогрессирует, вызывая сильную одышку и значительное повышение температуры тела.
Для облегчения симптомов рекомендуется отдыхать, пить побольше чистой воды, принимать жаропонижающие и обезболивающие средства, а также делать ингаляции с солевым раствором. Также следует избегать курения, попадания в лёгкие пыли и дыма.
Она напомнила, что самолечение чревато опасностью не только для здоровья, но и для жизни. Чтобы снизить опасность заражения необходимо чаще мыть руки, избегать прикосновений руками к лицу и не контактировать с заболевшими. Специальных лекарственных средств и вакцин против метапневмовируса пока не существует.
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«Этот вирус особенно опасен для маленьких пациентов, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом», — подчеркнула специалист.
Она отметила, что поначалу течение болезни напоминает лёгкую простуду или грипп, однако у многих пациентов вирус резко прогрессирует, вызывая сильную одышку и значительное повышение температуры тела.
Для облегчения симптомов рекомендуется отдыхать, пить побольше чистой воды, принимать жаропонижающие и обезболивающие средства, а также делать ингаляции с солевым раствором. Также следует избегать курения, попадания в лёгкие пыли и дыма.
«При появлении симптомов, особенно у детей и пожилых, необходимо обратиться к врачу», — подчеркнула врач.
Она напомнила, что самолечение чревато опасностью не только для здоровья, но и для жизни. Чтобы снизить опасность заражения необходимо чаще мыть руки, избегать прикосновений руками к лицу и не контактировать с заболевшими. Специальных лекарственных средств и вакцин против метапневмовируса пока не существует.
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Александр Бойцов