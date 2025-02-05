В Роспотребназоре перечислили меры профилактики ОРВИ

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В Подмосковье в последнее время фиксируется респираторно-синцитиальная вирусная инфекция, известная также как РС-инфекция или РСВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
«РСВИ – очень распространенная ОРВИ. Её характерная особенность – способность вызывать тяжёлую пневмонию у маленьких детей и пожилых людей. При этом сегодня широкое распространение инфекции отмечается среди людей разных возрастов. У изначально здоровых заболевание как правило ограничивается поражением верхних дыхательных путей. А вот у пожилых пациентов и больных со сниженным иммунитетом оно может протекать в тяжёлой форме», – рассказали в надзорном ведомстве.Среди мер профилактики там назвали мытьё рук или использование антисептиков для их обработки после посещения общественных мест; исключение контактов с лицами с признаками ОРВИ; прикосновений к лицу грязными руками.
Кроме того, при сезонном подъёме заболеваемости ОРВИ нелишне использовать маски или респираторы, соблюдать социальную дистанцию при посещении общественных мест, заключили в Роспотребнадзоре.
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Лора Луганская