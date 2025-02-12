Иммунолог рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда

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Сезон аллергии начнётся раньше из-за аномально тёплой зимы: в столичном регионе начинает цвести ольха, а в начале марта ожидается цветение берёзы. К тому же из-за тёплой погоды активизировались некоторые грибки, чьи споры вызывают аллергическую реакцию.
Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что все аллергены являются всего лишь триггерами, а настоящая проблема кроется в другом.
По его словам, чтобы избавиться от аллергии, нужно провести полную диагностику организма, найти причину снижения функций иммунной системы и вылечить ее.
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«Причина, на самом деле, в нарушении функции иммунной системы. Она отвечает за реакции на все чужеродные вещества. Если она не справляется, ослаблена, например, какими-то хроническими болезнями, радиаций, химией, то реагирует истерически. Это и есть аллергия», — объяснил врач.
По его словам, чтобы избавиться от аллергии, нужно провести полную диагностику организма, найти причину снижения функций иммунной системы и вылечить ее.
«И тогда аллергия исчезнет навсегда. Организм будет справляться и с пыльцой, и с запахами, и с парфюмерией, и с косметикой, и со всем прочим. Если мы вылечим хронические инфекции, проблемы с пищеварение, то и реакции восстановится», — отметил врач.
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Анастасия Панченко