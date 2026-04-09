Обитающие в Антарктиде императорские пингвины находятся на грани вымирания

09 апреля 2026, 13:06

Союз природоохраны: императорские пингвины и кергеленские морские котики вымирают

Фото: iStock/Ehud Kauf

Ученые признали императорских пингвинов вымирающим видом в связи с сокращением их популяции. Об этом сообщили в Международном союзе охраны природы.





По прогнозу ученых, популяция императорских пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080 году. Это стало основанием присвоить им статус вымирающего вида.





«Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами», — говорится в заявлении.