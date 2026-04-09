Обитающие в Антарктиде императорские пингвины находятся на грани вымирания
Союз природоохраны: императорские пингвины и кергеленские морские котики вымирают
Ученые признали императорских пингвинов вымирающим видом в связи с сокращением их популяции. Об этом сообщили в Международном союзе охраны природы.
По прогнозу ученых, популяция императорских пингвинов может сократиться вдвое уже к 2080 году. Это стало основанием присвоить им статус вымирающего вида.
«Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами», — говорится в заявлении.
Основной причиной вымирания пингвинов ученые назвали потерю площади берегового льда в Антарктиде и нехватку корма.
На основании снимков со спутников, всего за девять лет, в период в 2009 по 2018, популяция потеряла 10% представителей, а это более 20 тысяч взрослых пингвинов.
Также вымирающим видом признали и кергеленских морских котиков. С 2000 года их популяция сократилась в половину. Из-за роста температуры воды криль, которой питаются морские котики, начала уходить на значительную глубину. Сокращение кормовой базы стало основной причиной вымирания этого вида.