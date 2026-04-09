В Японии выяснили, почему кошки часто не доедают корм до конца
Профессор Университета Иватэ Масао Миядзаки сообщил, что кошки часто теряют интерес к еде не из-за насыщения, а из-за привычки к одному запаху корма. Об этом пишет РИА Новости.
Исследователи провели шесть коротких циклов кормления и сравнили реакцию на одинаковые и разные вкусы. При одном меню аппетит быстро снижался, а смена рациона дольше удерживала внимание животных.
Затем команда проверила роль аромата. Для опыта ученые собрали миску с двумя отсеками: из верхнего питомцы ели, а из нижнего чувствовали только запах. Если в скрытую часть клали другой корм, животные съедали больше прежней порции.
Авторы работы считают, что открытие поможет хозяевам и производителям питания для кошек. Смена ароматов может вернуть интерес к пище у питомцев со слабым аппетитом.
