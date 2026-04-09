Опрос показал, сколько россиян называют себя кошатниками

Фото: iStock/elifilm

Любители кошек уверенно обошли поклонников собак в опросе россиян. Себя кошатниками назвали 58% участников, а собачниками — 42%. Об этом пишет РИА Новости.



Среди хозяев собак 41% хотят приходить в офис вместе с питомцем. У владельцев кошек такой вариант поддержали 29%. При этом более 35% любителей мурлык предпочитают следить за домашними любимцами через видеокамеру.

Почти 70% собачников поздравляют своих четвероногих друзей с днем рождения и Новым годом. Они дарят им игрушки и угощения. У хозяев кошек такой привычки придерживаются чуть более 30%. Страницы в соцсетях чаще создают для собак. Такой ответ дали 31% участников опроса. Для кошек аккаунты заводят 22% респондентов. О съемках питомца в кино мечтают 38% владельцев собак. Среди хозяев кошек такую идею поддержали лишь 15%.

Опрос прошел в апреле 2026 года на ресурсах телеканала «‎Лапки LIVE»‎, входящего в «‎Цифровое Телесемейство»‎. В исследовании приняли участие 2100 человек.

Дарья Осипова

