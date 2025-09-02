Импортозамещенный вертолет «Ансат» выполнил первый полет в российском городе

02 сентября 2025, 16:58

РИА Новости: Импортозамещенный вертолет «Ансат» выполнил первый полет в Казани

Первый полет легкого многоцелевого вертолета "Ансат-М" в Казани (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Многоцелевой вертолёт «Ансат» в импортозамещённой модификации с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полёт на аэродроме Казанского вертолетного завода в рамках летных испытаний, сообщает РИА Новости. За испытанием наблюдал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.