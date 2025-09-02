Импортозамещенный вертолет «Ансат» выполнил первый полет в российском городе
Многоцелевой вертолёт «Ансат» в импортозамещённой модификации с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полёт на аэродроме Казанского вертолетного завода в рамках летных испытаний, сообщает РИА Новости. За испытанием наблюдал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
В ходе полёта экипаж оценивал устойчивость и управляемость машины, а также проверял работоспособность бортового оборудования и основных систем. По данным холдинга «Вертолёты России», обновлённый «Ансат» получил модифицированные капоты и противопожарные перегородки, доработаны топливная и масляная системы. Внесены изменения в систему управления вертолётом и в аварийную систему управления двигателями, а также изменена конструкция фюзеляжа.
Импортозамещённый «Ансат» создан на базе модели «Ансат‑М», сертифицированной в 2022 году. Радиус полёта — до 660 км без дозаправки; с дополнительным топливным баком — до 800 км. Вертолёты этой серии характеризуются высокой манёвренностью, самой вместительной кабиной в классе и простотой эксплуатации; они способны летать при температурах от −45 до +50 °C и в высокогорных условиях, что позволяет использовать их для широкого круга задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для лёгких вертолётов взлётной массой до 4 тонн. Он оснащён современной цифровой системой автоматического регулирования (FADEC). Двигатель разработан Объединённой двигателестроительной корпорацией в сжатые сроки и уже готов к серийному производству.
