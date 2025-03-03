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Первые полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 состоятся в этом году — Алиханов

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)

Первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21и SJ-100 состоятся уже в этом году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Уточняется, что речь идет про первое полугодие.
«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия», — процитировало Алиханова ТАСС.
Он добавил, что затем предполагаются сертифицированные испытания. Кроме того, по словам чиновника, уже изготовлены первые образцы легкомоторника «Байкал».

«Также продолжается работа по созданию легкого самолета "Байкал", изготовлено три образца», — пояснил Алиханов.
Журналисты подчеркнули, что он будет использоваться на севере страны для «нужд Дальнего Востока».

Ранее Алиханов комментировал, вернется ли зарубежный автопром в РФ.

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#новости
«Январская погода»: Синоптик предупредила, каким будет март в Москве и области
Синоптик Позднякова: погода в марте может напоминать январскую
03 марта 2025, 13:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

По календарю официально наступил март, однако погода в Москве и области хмурая, прохладная.
Главный специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в марте может быть январская погода.

«Она не прям январская, но то, что у нас снежок, напоминает о продолжающейся зиме, которая еще владеет столичным регионом. Пока что погода будет определять атлантические циклоны. Большую часть недели погода будет облачная, с осадками различной интенсивности: мокрый снег с дождем. Но температура воздуха все равно остается выше климатической нормы, и она как раз совсем не зимняя», — поделилась синоптик.

По ее прогнозам, предстоящие несколько дней минимальная температура в Москве будет от -1 до 2 градусов.

«Завтра начнет усиливаться ветер, хотя он будет западный, но за счет высокой влажности воздуха будет ощущение, что на улице теплее не стало», — рассказала специалист.

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#погода
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#ветер
#прогноз погоды
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Россиянам пригрозили штрафом за предпринимательство на дому
Юрист Пешкова: работать на дому можно с соблюдением норм безопасности и других
03 марта 2025, 12:42

Фото: istockphoto/Visions

Работать на дому можно при соблюдении санитарных норм, а также норм противопожарной безопасности и других. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юриста Евгению Пешкову.
Таким образом в режиме домашнего офиса можно работать консультантом, репетитором, программистом и даже воспитателем детского сада. Вместе с тем запрещено открывать продуктовые магазины, гостиницу, заниматься медицинской и миссионерской деятельностью.

За несоблюдение санитарных норм нарушителей ждет штраф от 500 до тысячи рублей. За использование жилого помещения не по назначению — от тысячи до пяти тысяч рублей. Кроме того, за сопутствующие нарушения, например, за превышение уровня шума, домашние предприниматели заплатят от тысячи до двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что могут запретить в России.

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«Быть смелее»: Гороскоп с с 3 по 9 марта для всех знаков зодиака
03 марта 2025, 12:42

Фото: iStock/amgun

В деловой сфере поможет проницательность и интуиция. Выражать свои мысли надо смелее и с энтузиазмом. Свежие и оригинальные идеи будут актуальны.
В вопросах любви нужно проявлять страстность. Яркие чувства и эмоции необходимы для укрепления союза.

В вопросах здоровья всё еще актуальна рекомендация о том, что надо следить за давлением и не волноваться напрасно.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну хорошо быть ярким и предприимчивым. Активность и готовность идти на обдуманный риск помогут.

Тельцу надо наслаждаться жизнью. В деловой сфере ему желательно проявить умение выслушать собеседника.

Близнецам важна будет свобода самовыражения и умение себя заинтересовать с пользой.

Раку для восстановления сил необходим уют и домашняя обстановка. Ему надо позаботиться о себе и своём здоровье.

Льву благоприятно делать покупки. Ему надо себя эффектно подать и пользоваться своим обаянием.

Деве нужно одарить вниманием своих близких, помочь им. Её спокойствие и здравомыслие разрешат любую сложную ситуацию.

Весам надо быть дипломатичными, вежливыми и обходительными в общении.

Скорпиону лучше дать выход своим теплым и нежным чувствам, иначе накал эмоций и напряжение станет слишком сильным и невыносимым.

Стрельцу важно интеллектуально развиваться, изучать информацию, читать, быть веселым и жизнерадостным.

Козерогу надо быть более объективными и сдержанным. Настойчивости лучше предпочесть наблюдательность.

Водолею поможет гуманность, доброта и дружелюбие. Он заслужено окажется в центре внимание и станет популярнее.

Рыбам захочется новых впечатлений. Жажда ощущений пробудит в них авантюризм и умение видеть множество возможностей.

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В России может появиться запрет на продажу алкоголя по воскресеньям
Депутат Госдумы Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям
03 марта 2025, 12:24

Фото: istockphoto/cagkansayin

Законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий предложил внести изменения в соответствующее законодательство.
Речь идет про закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — гласит документ.
В пояснительной записке сказано, что в последние годы в стране выросли продажа и употребление алкоголя. Депутат подчеркнул, что в воскресенье можно заняться делами, хобби или провести время с семьей.

По мнению Свинцова, его инициатива повлияет на рождаемость и даст толчок в борьбе с алкоголизацией населения.

Ранее в Госдуме рассказывали, кому следует ожидать индексации пенсии в апреле.

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В Госдуме объяснили, кого ждет индексация пенсии в апреле 2025 года
Чаплин: с 1 апреля пенсию поднимут наиболее уязвимым категориям граждан
03 марта 2025, 11:00

Фото: istockphoto/blinow61

Индексация социальных пенсий на 14,75% коснется наиболее уязвимых категорий населения. Она произойдет 1 апреля этого года, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов Никита Чаплин.
«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах. Особенно важно, что данная мера коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии», — пояснил парламентарий.
Повышение коснется примерно 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и приблизительно 700 тысяч граждан, кто находится на государственном пенсионном обеспечении. В частности, речь идет о ветеранах ВОВ, жителях блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также о тех, кто пострадал от техногенных катастроф и прочих категориях граждан.

Чаплин резюмировал, что на это выделено примерно 85 миллиардов.

Ранее депутат рассказал, с какой зарплатой можно получать пенсию от 50 тысяч рублей.

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В Госдуме сообщили о повышении социальных пенсий
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