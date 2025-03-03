Первые полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-100 состоятся в этом году — Алиханов

Антон Алиханов (Фото: kremlin.ru)
Первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21и SJ-100 состоятся уже в этом году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Уточняется, что речь идет про первое полугодие.
«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия», — процитировало Алиханова ТАСС.Он добавил, что затем предполагаются сертифицированные испытания. Кроме того, по словам чиновника, уже изготовлены первые образцы легкомоторника «Байкал».
«Также продолжается работа по созданию легкого самолета "Байкал", изготовлено три образца», — пояснил Алиханов.Журналисты подчеркнули, что он будет использоваться на севере страны для «нужд Дальнего Востока».
Ранее Алиханов комментировал, вернется ли зарубежный автопром в РФ.
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